Lors de tournées en bus émouvantes, certaines personnes évacuées par les incendies de forêt retournent à West Kelowna, en Colombie-Britannique, pour voir ce qui reste de leur maison

Annick deGooyer savait que la maison de sa famille depuis plus de 20 ans avait été détruite par l’incendie de forêt de McDougall Creek qui a ravagé de nombreuses propriétés à West Kelowna, en Colombie-Britannique, il y a environ trois semaines.

Mais elle s’attendait à ce qu’il reste plus que le tas de « poussière cendrée » au sommet des fondations qu’elle et son mari pompier Rob Baker ont vu vendredi dernier, lors d’une visite en bus du quartier dévasté de Trader’s Cove, sur la rive ouest du lac Okanagan.

« On pourrait penser qu’une maison entière, lorsqu’elle brûle, prendrait plus de place », a déclaré deGooyer.

Le Centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan emmène les propriétaires dans des voyages en bus depuis la semaine dernière, permettant aux résidents de constater par eux-mêmes les ruines de leur maison.

Des propriétés situées le long du chemin Glenmore, à Kelowna, ont également été détruites par des incendies dans la région. Au total, plus de 180 propriétés ont été totalement détruites ou partiellement endommagées. (Tom Popyk/CBC)

Les visites ont été choquantes pour certains et un conseiller s’est joint aux voyages. Mais les propriétaires affirment qu’ils ont également donné aux communautés et aux voisins une chance de se reconnecter et de discuter de la suite.

Au total, la région de Kelowna a vu 181 maisons partiellement ou totalement détruites à cause des incendies de forêt, selon le district régional.

Le pilote Stephen Fuhr, qui est également ancien député de Kelowna-Lake Country, a perdu sa maison avec vue sur le lac.

Il a déclaré que les voisins présents au point de rendez-vous pour la visite étaient à différents stades de choc. Fuhr lui-même ne se souvenait pas de la date à laquelle il avait effectué la tournée la semaine dernière ; les jours qui se sont écoulés depuis que sa maison a brûlé le 18 août sont devenus flous.

« Et nous avons parlé de l’avenir, vous savez, qui va reconstruire ? Qui ne le fera pas ? Chacun y fait face à sa manière », a déclaré Fuhr.

Les restes brûlés de la maison de Stephen Fuhr à West Kelowna, en Colombie-Britannique, sont présentés lors d’une visite guidée destinée aux résidents du quartier sur une photo non datée. (Document de Stephen Fuhr/La Presse Canadienne)

Le centre des opérations a déclaré que seuls les résidents dont les propriétés ont été détruites ou sont inhabitables sont invités aux visites.

« Ce processus vise à garantir que ceux qui ont reçu des nouvelles dévastatrices disposent de l’intimité, du temps et de l’espace nécessaires pour être les premiers à voir leurs propriétés », a-t-il déclaré dans un communiqué la semaine dernière.

15 minutes pour sauvegarder les affaires

Le mari de DeGooyer fait partie des 13 membres des pompiers de Wilson’s Landing qui ont perdu leur maison à cause de l’incendie de forêt. Elle a déclaré que des voisins de six ou sept ménages avaient rejoint la tournée.

Les participants n’étaient pas autorisés à descendre du bus et, alors qu’il se dirigeait vers sa propriété, deGooyer a regardé depuis son siège pour voir ce qui restait. À première vue, la destruction était triste et accablante, a-t-elle déclaré.

Mais c’était aussi « agréable » de voir ses voisins en personne pour la première fois depuis deux semaines. Ils se sont embrassés à la fin de la tournée.

Et elle savait que les choses semblaient bien pires après l’incendie. Baker, son mari, lui a dit que le lendemain de l’incendie, le quartier était en désordre d’arbres abattus et de lignes électriques.

« Ils ont travaillé très dur sur les infrastructures et sur le nettoyage. Nous avions deux très gros pins à côté de notre maison et ils ont déjà été abattus. Ils ont fait un travail incroyable en nettoyant tout », a déclaré deGooyer.

DeGooyer a déclaré que l’incendie était comme une « réinitialisation ultime » pour lui donner une chance de s’arrêter et de repenser ce qu’elle pourrait faire différemment avec sa maison avant d’aller de l’avant.

Fuhr a déclaré qu’il avait déjà reçu de sa compagnie d’assurance des photos satellite montrant la destruction de sa maison, mais qu’il était encore difficile de les voir en personne.

« J’avais une idée de ce que j’allais trouver. Je pense que cela m’a rendu la tâche un peu plus facile. Donc, je n’ai pas été complètement choqué, mais c’était quand même difficile », a déclaré Fuhr, ajoutant que la destruction de la maison était » complet. »

« On dirait que quelqu’un a pris ma maison, l’a mise dans un incinérateur et l’a complètement réduite en cendres », a déclaré Fuhr.

La maison de l’ancien député libéral de Kelowna-Lake Country, Stephen Fuhr, à Kelowna, en Colombie-Britannique, est montrée sur une photo de 2017, avant que la propriété ne soit détruite par un incendie de forêt. (Document de Stephen Fuhr/La Presse Canadienne)

Fuhr était à Vancouver lorsqu’il a entendu parler des incendies. De retour à West Kelowna, il avait 15 minutes pour économiser ce qu’il pouvait.

Il n’a pas eu grand-chose. Ce n’est pas seulement une maison que Fuhr avait « essayé de rendre aussi accueillante » que possible, qui a été détruite par les flammes. Des souvenirs bien-aimés de sa carrière de pilote civil et militaire sont également partis en fumée.

Cependant, Fuhr a déclaré qu’il avait décidé de se concentrer sur la reconstruction plutôt que de se lamenter sur ce qui avait été perdu.

L’ancien député libéral Stephen Fuhr est vu en mai 2019. Fuhr a perdu sa maison au bord du lac à cause de l’incendie et n’a eu qu’environ 15 minutes pour sauver ce qu’il pouvait. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Fuhr a déclaré qu’il prévoyait d’enfiler ses bottes de travail, de prendre une pelle et de retourner sur le site pour fouiller dans les cendres. Il n’a pas l’intention de quitter West Kelowna.

« J’adore vivre là-bas. J’adore ça », a-t-il déclaré.

« Alors, vous savez, je vais nettoyer le site et commencer à envisager de reconstruire une nouvelle maison. … J’ai les pièces du puzzle sur la table. Il me reste juste à commencer à les assembler. »