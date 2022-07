Lors de son premier retour à Washington, Trump fait allusion à la course à la Maison Blanche en 2024

Alors qu’il prononçait son premier discours à Washington depuis son départ de la Maison Blanche, l’ancien président Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait se présenter à nouveau aux élections.

Trump parlait au conservateur America First Policy Institute.

Au cours de son discours, il a fustigé à plusieurs reprises le président démocrate Joe Biden, le blâmant pour les maux du pays.

Donald Trump est retourné à Washington mardi pour la première fois depuis qu’il a quitté la Maison Blanche il y a 18 mois, prononçant un discours enflammé parsemé d’allusions fortes selon lesquelles il pourrait se présenter à nouveau à la présidence en 2024.

Trump, âgé de 76 ans, s’est arrêté avant de déclarer sa candidature, mais a exposé ce qu’il croyait devoir être les priorités du “prochain président républicain”.

“Je dis toujours que j’ai couru la première fois et j’ai gagné, puis j’ai couru une deuxième fois et j’ai fait beaucoup mieux”, a déclaré Trump. “Nous devrons peut-être le refaire. Nous devons redresser notre pays.

“J’ai hâte de présenter beaucoup plus de détails dans les semaines et les mois à venir.”

Plusieurs heures avant que Trump ne monte sur scène à l’America First Policy Institute de droite, son ancien vice-président, Mike Pence, qui envisage également une course à la Maison Blanche en 2024, s’est adressé à un autre public conservateur à Washington.

S’exprimant lors de la conférence de la Young America’s Foundation, Pence a déclaré que les Américains doivent regarder vers l’avenir et non vers le passé et a minimisé les différences avec Trump.

“Les élections concernent l’avenir”, a déclaré Pence. “Je suis venu aujourd’hui non pas pour regarder en arrière mais pour regarder vers l’avant.

“Je ne sais pas si le président et moi sommes en désaccord sur des questions”, a-t-il déclaré. “Mais nous pouvons différer sur la concentration.”

Le discours de 90 minutes de Trump au conservateur America First Policy Institute a fait écho à de nombreux thèmes de sa campagne victorieuse de 2016, notamment l’immigration illégale et la criminalité.

Trump a répété ses fausses affirmations selon lesquelles il avait remporté les élections de 2020 et a dénoncé l’enquête du comité de la Chambre sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par ses partisans comme l’œuvre de “pirates politiques et de voyous”.

“Si je renonçais à mes croyances, si j’acceptais de garder le silence, si je restais à la maison et que je prenais du temps, la persécution de Donald Trump s’arrêterait immédiatement”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est pas ce que je ferai. Je ne peux pas faire ça.

Il a dit:

Ils veulent vraiment me faire du mal pour que je ne puisse plus retourner travailler pour vous.

“Et je ne pense pas que cela va arriver”, a-t-il ajouté, provoquant des chants de la foule de “Quatre ans de plus!”

‘Puisseau du crime’

“Nous sommes une nation en déclin”, a-t-il déclaré. “Nous sommes une nation défaillante.”

“L’inflation est la plus élevée depuis 49 ans”, a déclaré Trump. “Les prix de l’essence ont atteint les plus hauts de l’histoire de notre pays”.

Il a accusé Biden d’avoir permis une “invasion” par des millions de migrants traversant la frontière sud.

“D’autres pays envoient très volontiers tous leurs criminels à travers notre frontière ouverte vers les États-Unis”, a-t-il déclaré.

“Le prochain président républicain doit immédiatement mettre en œuvre tous les aspects de l’agenda de Trump qui ont permis d’atteindre la frontière la plus sûre de l’histoire”, a-t-il déclaré.

Trump a déclaré que les États-Unis “sont désormais un cloaque de crime”.

“Nous avons du sang, des morts et des souffrances à une échelle autrefois impensable”, a-t-il déclaré. “Les villes dirigées par les démocrates établissent des records de meurtres de tous les temps.”

Il a accusé Biden de s’être « rendu en Afghanistan » et d’avoir permis à la Russie d’envahir l’Ukraine.

“Cela ne serait jamais, jamais arrivé si j’étais votre commandant en chef”, a-t-il déclaré.

Depuis qu’il a effectué son dernier vol Air Force One de Washington à la Floride le 20 janvier de l’année dernière, Trump est resté la figure la plus polarisante du pays, poursuivant sa campagne sans précédent pour semer le doute sur sa défaite électorale de 2020 face à Biden.

Pendant des semaines, Washington a été fasciné par des audiences au Congrès sur la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier par une foule de Trump et ses tentatives d’annuler les élections.

Avec le taux d’approbation de Biden actuellement inférieur à 40% et les démocrates qui devraient perdre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre, Trump est apparemment optimiste quant à la possibilité de surfer sur la vague républicaine jusqu’à la Maison Blanche en 2024.

Du côté démocrate, la fureur contre Trump fournit également de l’énergie à l’approche des élections de mi-mandat.

Les audiences du comité de la Chambre ont établi des preuves que Trump n’a supervisé rien de moins qu’une tentative de briser la démocratie américaine, d’abord en essayant de truquer les procédures électorales dans les coulisses et enfin en encourageant une foule à attaquer les législateurs certifiant sa perte.

Face aux rumeurs selon lesquelles, à 79 ans, il est trop vieux pour envisager de briguer un second mandat en 2024, Biden affirme que le spectre d’une autre candidature de Trump est l’une de ses principales motivations pour se présenter à nouveau.

Le président a pris pour cible son prédécesseur après le discours de Trump, en tweetant : “Appelez-moi démodé, mais je ne pense pas qu’inciter une foule à attaquer un policier soit du ‘respect de la loi'”.

“Vous ne pouvez pas être pro-insurrection et pro-flic – ou pro-démocratie, ou pro-américain”, a ajouté Biden.