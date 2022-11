Lors de son 3e sommet avec les dirigeants d’Asie du Sud-Est, Biden parie sur Face Time

Pendant son séjour au Cambodge, M. Biden devait également aborder les droits de l’homme et promouvoir les idéaux démocratiques, notamment lors de discussions avec M. Hun Sen, qui a réprimé la dissidence politique et emprisonné des dizaines de membres du principal parti d’opposition du pays. Parmi les autres préoccupations du président, ont déclaré ses conseillers, la violence politique croissante au Myanmar, qui a été coupé de l’Occident et évité par ses voisins après que ses militaires ont pris le pouvoir l’année dernière et imposé une répression brutale.

Au cours des dernières semaines, le Myanmar a renforcé ses liens avec la Russie, et Jake Sullivan, le directeur de la sécurité nationale de M. Biden, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One en route vers le Cambodge que le président souhaitait discuter de “comment nous pouvons nous coordonner plus étroitement pour continuer à imposer des coûts et augmenter la pression sur la junte à Naypyidaw alors qu’ils continuent de prendre des mesures qui répriment et oppriment leurs citoyens.