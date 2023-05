Lors de sa visite à Pékin, le Premier ministre russe affirme que la pression de l’Occident renforce les liens avec la Chine

BEIJING (AP) – La pression de l’Occident renforce les liens de la Russie avec la Chine, a déclaré mercredi le Premier ministre russe Mikhail Mishustin lors d’une réunion avec son homologue chinois à Pékin.

La visite de Mishustin intervient alors que la Russie se tourne de plus en plus vers la Chine pour obtenir un soutien diplomatique et économique dans un contexte d’isolement croissant face à son invasion de l’Ukraine.

Dans ses remarques liminaires lors de sa rencontre mercredi avec le Premier ministre chinois Li Qiang, Mishustin n’a pas mentionné la guerre vieille de 15 mois que la Chine, par respect pour Moscou, a refusé de critiquer, se concentrant plutôt sur la coopération économique entre les voisins qui se sont associés pour défier le leadership américain dans les affaires mondiales.

Les relations entre les deux pays sont « à un niveau sans précédent », influencées par « l’augmentation des turbulences sur la scène internationale et le modèle de pression sensationnelle de l’Occident collectif », a déclaré Mishustin.

La Chine affirme être une partie neutre entre la Russie et l’Ukraine et veut aider à négocier la fin du conflit. Mais il a accusé l’Occident d’avoir provoqué Moscou et a maintenu de solides liens diplomatiques et commerciaux avec la Russie en opposition aux sanctions à son encontre.

L’envoyé spécial de la Chine a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et d’autres responsables gouvernementaux lors de pourparlers à Kiev ce mois-ci. La visite fait suite à un appel téléphonique le mois dernier entre le dirigeant ukrainien et son homologue chinois Xi Jinping que Zelenskyy a qualifié de « long et significatif » et qui a marqué le premier contact connu entre les deux depuis le début de l’invasion russe.

Pékin a publié un plan de paix en février, mais les alliés de l’Ukraine l’ont largement rejeté, insistant sur le fait que Poutine devait retirer ses forces. Le propre plan de paix en 10 points de Zelenskyy comprend un tribunal chargé de poursuivre les crimes de guerre commis par la Russie.

Tout en évitant le conflit, Mishustin a souligné le rôle de la Russie en tant que fournisseur de pétrole et de gaz à la Chine et leurs liens formés en tant qu’alliés initiaux parmi les nations communistes.

« Les peuples de Russie et de Chine chérissent leur histoire, leur riche culture et leurs traditions. Nous soutenons le développement de notre culture, de nos échanges et de notre communication », a déclaré Mishustin.

The Associated Press