Lors de sa dernière Coupe du monde, Messi inspire l’espoir dans son Argentine natale

ROSARIO, Argentine – C’est jour de match à Abanderado Grandoli, un petit club de football ouvrier de la troisième plus grande ville d’Argentine. Les familles locales paient 1 $ par mois pour que leurs fils de 4 ans puissent jouer à sept football — un premier pas, beaucoup l’espèrent, vers une carrière professionnelle dans l’obsession nationale. Dans le petit vestiaire est accrochée une affiche d’un enfant qui est passé par le club il y a trois décennies – une inspiration pour les petits garçons avec de grands rêves. Il s’appelle Lionel Messi.

“Regarder Messi jouer à cet âge était, tout simplement, inoubliable”, a déclaré le président du club, David Treves, aujourd’hui âgé de 45 ans. “Comment avez-vous pu oublier ? C’était un petit garçon introverti de 4 ans qui faisait à l’époque ce que le monde a vu des décennies plus tard. Le gardien de but remettrait le ballon à Messi, a-t-il dit, et l’enfant dribblerait à travers l’équipe adverse jusqu’à ce qu’il marque.

“Le mot est fantastique”, a déclaré Treves. “C’était absolument fantastique.”

Maintenant, les fans ici attendent avec impatience ce qui sera probablement une dernière occasion de regarder l’un des plus grands joueurs de l’histoire du jeu international, alors que Messi, maintenant âgé de 35 ans, entrera sur le terrain la semaine prochaine pour ce qui devrait être sa dernière Coupe du monde. L’Argentine entame la phase de groupes contre l’Arabie saoudite mardi au Qatar.

Pour les Argentins, le coup d’envoi ne peut pas arriver assez tôt. Cette nation sud-américaine de 46 millions d’habitants a été secouée par de mauvaises nouvelles : l’inflation estimée cette année à 100 %, une tentative d’assassinat en septembre sur la vice-présidente polarisante Cristina Fernández de Kirchner, la nécessité de restructurer le plus grand plan de sauvetage du Fonds monétaire international pour éviter le défaut . Fernández de Kirchner, un ancien président, et d’autres politiciens sont accusés dans des scandales de corruption de longue date. Les enquêtes auprès d’Argentins ordinaires véhiculent un sentiment de pessimisme stupéfiant.

Les parieurs ont une cote de 11 contre 2 pour l’Albiceleste (le surnom de l’équipe nationale est une interprétation poétique du blanc albâtre et du bleu ciel du drapeau et du maillot), selon le dernier Caesars Sportsbook. C’est juste derrière le Brésil voisin et rival.

“La Coupe du monde est l’occasion de retrouver l’enthousiasme dans un pays extrêmement frustré et rempli d’un sentiment d’échec accablant”, a déclaré José Abadi, psychiatre à Bueno Aires. “C’est une chance de gagner pour une fois et d’obtenir une reconnaissance mondiale pour la qualité de notre football, plutôt que pour l’argent que nous devons.”

Pendant un mois tous les quatre ans, l’Argentine devient un pays différent. Une fièvre nationale s’empare des Argentins et les divisions politiques s’estompent alors que Buenos Aires se drape aux couleurs nationales. Pendant les jeux, les rues se vident, les magasins ferment leurs portes et les usines se taisent. Les étudiants et les enseignants se rassemblent autour des écrans de télévision.

“Si un match tombe pendant les heures de classe, les écoles doivent le diffuser”, a déclaré le ministre argentin de l’Éducation, Jaime Perczyk, au Washington Post. S’ils ne le faisaient pas, dit-il, les adolescents sauteraient complètement les cours.

“Les écoles argentines ont toujours montré les jeux”, a-t-il déclaré. « Ils l’ont déjà fait et continueront de le faire. C’est un pan de la culture argentine, et il faut aussi en profiter pour enrichir la proposition pédagogique.

Cristian Pereyra, 48 ans, travaille dans une usine qui produit des amortisseurs et des amortisseurs. Les managers installent une télévision pour que les 500 employés ne ratent pas le match. “Chaque fois que l’Argentine joue, toute l’usine est arrêtée”, a-t-il déclaré. “Certains n’aiment pas le football, mais c’est comme ça.”

Soccermania est arrivé tôt cette année en raison d’une pénurie de figurinesles autocollants ressemblant à des cartes de baseball collectés par petits et grands au moment de la Coupe du monde, ce qui a amené le gouvernement à intervenir pour rationaliser la production.

Messi a été très vanté dès son plus jeune âge, a déclaré l’entraîneur de Grandoli Marcos Almada – à l’époque, on parlait de lui comme du “nouveau Diego Maradona”. Mais il n’a pas toujours été aussi aimé.

Maradona a mené l’Argentine à son deuxième et plus récent titre de Coupe du monde, contre l’Allemagne, en 1986. Le footballeur plus petit que la moyenne et plus grand que nature, qui avec le Brésilien Pelé a été nommé joueur de la FIFA du 20e siècle, a inspiré un culte suivant – littéralement.

Au Club Servando Bayo, un petit établissement de Rosario, un groupe d’environ 150 personnes s’est réuni. C’est la veille du 30 octobre, l’anniversaire de Maradona. Pour les membres de l’Église de Maradona, l’année est 62 AD

En 1998, une douzaine d’années après que la célèbre “Main de Dieu” de Maradona ait aidé à ramener le titre de coupe à la maison, un groupe de fanatiques a décidé d’adorer leur idole perpétuellement. Ils ont proposé les dix commandements – « Tu aimeras le football par-dessus tout » ; “Tu déclareras un amour inconditionnel pour Diego” – des écritures et de la poésie, même un rite de baptême: les initiés imitent le but sans appel du ballon de la main qui a mis l’Argentine en tête 1-0 contre l’Angleterre en quarts de finale de 1986.

Depuis la mort de leur héros en 2020, la congrégation s’est agrandie. “Sans Diego, notre amour pour lui est devenu beaucoup plus profond”, a déclaré Hernán Amez, fondateur de l’église. À Noël maradonien, ils affichent des peintures de ses plus grands objectifs et diffusent des extraits vidéo de sa carrière.

Alors que minuit approche, les fanatiques invoquent ses parents. « Au nom de Doña Tota et de Don Diego », scandent-ils.

Maradona est en quelque sorte un “père totémique” pour les Argentins, a déclaré Abadi, le psychiatre. L’adoration autour de la star, dont la grande personnalité a suscité des réactions extrêmes au-delà du terrain de football, a compliqué la connexion de Messi avec les fans.

“En tant que successeur, Messi n’était pas seulement aimé mais aussi critiqué”, a-t-il déclaré. “Il ne faut pas qu’il prétende remplir le rôle du héros national.”

Messi est une star accomplie en Europe, où il a joué pour Barcelone et le Paris Saint-Germain et a remporté 11 championnats de clubs et quatre titres de l’UEFA Champions League. Il a remporté le Ballon d’Or – le Ballon d’or, décerné chaque année au footballeur masculin jugé le meilleur du monde – un record à sept reprises, le plus récemment en 2021.

Mais les titres nationaux lui ont largement échappé. Il a remporté l’or olympique avec l’Argentine à Pékin en 2008. Mais pendant son mandat, l’équipe nationale a perdu la finale de la Coupe du monde 2014 contre l’Allemagne et la finale de la Copa America à trois reprises.

“L’équipe nationale est terminée pour moi”, a-t-il déclaré après une défaite en fusillade contre le Chili lors de la finale de la Copa America 2016. “J’ai tellement essayé; triomphant [with Argentina] c’est ce que je voulais le plus, mais c’est tout simplement impossible. Je ne peux pas gagner.

Pour les Argentins, les luttes de Messi dans le jeu international ont établi des comparaisons amères avec les succès de Maradona. Pourtant, sa retraite a brisé les fans. Sa consternation a provoqué l’échauffement de certains critiques. Il a finalement remporté la Copa America en 2021.

“Ces comparaisons étaient tellement idiotes”, a déclaré Pereyra, l’ouvrier de l’usine. “Nous devrions être fiers que lui et Maradona soient Argentins.”

Dans le Barrio La Bajada de Rosario, un complexe labyrinthique de rues et ruelles étroites, la maison d’enfance de Messi est devenue un sanctuaire. La maison en béton à deux étages n’est toujours pas peinte, mais pratiquement tout ce qui l’entoure est décoré en son honneur : les trottoirs et les lampadaires sont peints en blanc et bleu, et les murs et les portes des voisins sont ornés de peintures murales de l’étoile.

Les espoirs ici pour un troisième titre de Coupe du monde, et une première pour Messi, sont élevés.

“Au crépuscule de sa carrière, Messi arrive au Qatar comme l’un des meilleurs joueurs du monde”, a déclaré Ezequiel Fernández Moores, journaliste sportif argentin. “Je n’ai jamais vu Messi comme ça dans l’équipe nationale, personnellement et footballistiquement. Il est plus détendu et mature, le leader naturel de l’équipe.

Quelques minutes après minuit à l’église de Maradona, Laura Gómez et Gabriel Rodríguez prévoient de prononcer leurs vœux de mariage. En couple depuis 23 ans, ils sont venus de Buenos Aires pour se marier.

“C’est un gage d’amour pour lui”, a déclaré Gómez. “C’est formidable d’avoir un lieu pour vénérer Diego. Il nous manque à chaque match, et maintenant que la Coupe du monde approche, encore plus.

Elle espère que Maradona sera avec Messi et l’Argentine pendant le tournoi.