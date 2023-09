Lors de l’ouverture du sommet du G20, la plaque signalétique du Premier ministre Modi envoie un message « Bharat »

Dans un message fort au milieu de la dispute entre Bharat et Inde, la plaque signalétique devant le Premier ministre Narendra Modi alors qu’il ouvrait le sommet du G20 indiquait « Bharat ».

La décision de remplacer l’Inde par Bharat dans l’invitation du président Droupadi Murmu aux dirigeants mondiaux a déclenché une énorme querelle politique.

Cela a également suscité des spéculations selon lesquelles la session extraordinaire du Parlement qui se tiendra plus tard ce mois-ci viserait à officialiser cette volonté de renommer l’Inde en Bharat.

« Bharat » a également été utilisé dans une brochure du G20 destinée aux délégués étrangers intitulée « Bharat, la mère de la démocratie ». « Bharat est le nom officiel du pays. Il est mentionné dans la Constitution ainsi que dans les discussions de 1946-48 », indique le livret.

L’opposition a lancé une attaque cinglante contre le centre sur cette question. Les membres du bloc INDE ont affirmé que le gouvernement de Narendra Modi « déforme l’histoire et divise l’Inde ».

Dans une contre-attaque virulente, les dirigeants du BJP ont accusé l’opposition d’être antinationale et anticonstitutionnelle. Ils ont souligné l’article 1 de la Constitution.

Le ministre de l’Union, Dharmendra Pradhan, a déclaré que la décision d’utiliser « Bharat » est une grande déclaration contre la mentalité coloniale. « Cela aurait dû arriver plus tôt. Cela me donne une grande satisfaction. ‘Bharat’ est notre introduction et nous en sommes fiers. »