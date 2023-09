Lors de l’évasion du « terroriste » Daniel Khalife en sortant de la cuisine à un « moment calme » alors qu’il portait l’uniforme de chef

Des initiés de PRISON ont révélé comment le terroriste présumé Daniel Abed Khalife a réussi à s’échapper de prison.

Les flics ont lancé une chasse à l’homme urgente contre l’ancien soldat Khalife, 21 ans, après avoir fui ce matin le HMP Wandsworth, dans le sud de Londres.

Daniel Abed Khalife portait un uniforme de chef lorsqu’il s’est évadé de prison Crédit : AP

Khalife était détenu à la prison de Wandsworth Crédit : News Group Newspapers Ltd.

Une source carcérale a déclaré au Sun que Khalife travaillait en uniforme de chef dans la cuisine de la prison lorsqu’il s’est évadé.

Khalife se serait glissé hors de la cuisine à un « moment calme ».

Il s’est ensuite accroché aux sangles placées au bas d’une camionnette de livraison et a attendu que celle-ci démarre.

L’uniforme du chef qu’il portait était un t-shirt blanc, un pantalon à carreaux rouges et blancs et des bottes marron à embout en acier.

Khalife est de construction mince, a les cheveux bruns courts et mesure environ 6 pieds 2 pouces.

Le Sun comprend que la prison de catégorie B a depuis été fermée à clé suite à l’évasion.

Le décalage a une formation militaire et a déjà servi dans l’armée britannique.

Il attend actuellement son procès pour des délits de terrorisme.

Il a été allégué que Khalife avait laissé trois cartouches avec des fils au MOD Stafford en janvier de cette année.

Le Westminster Magistrates’ Court a appris qu’il avait quitté l’appareil « avec l’intention de faire croire à quelqu’un que l’objet était susceptible d’exploser ou de s’enflammer ».

Les accusations complètes de terrorisme indiquent également qu’il a « obtenu » des informations personnelles sur des soldats auprès du système conjoint d’administration du personnel du ministère de la Défense, qui étaient « susceptibles d’être utiles à une personne commettant ou préparant un acte de terrorisme ».

Khalife a des liens avec la région de Kingston avec la police du Met, pensant qu’il est probablement toujours à Londres.

Cependant, certains craignent qu’il ait pu voyager plus loin, les principaux aéroports du pays étant envahis.

Les flics terroristes recherchent désespérément Khalife et veillent à ce que personne ne passe la sécurité sans des contrôles rigoureux.

Les files d’attente aux contrôles de sécurité à l’aéroport de Glasgow et à Manchester ont ralenti alors que les autorités vérifient la pièce d’identité de chaque personne prévoyant de prendre un vol.

Le commandant Dominic Murphy, chef du commandement antiterroriste du Met, a déclaré : « Nous avons une équipe d’officiers qui mènent des enquêtes approfondies et urgentes afin de localiser et d’arrêter Khalife le plus rapidement possible.

« Cependant, le public peut également nous aider et si quelqu’un voit Khalife ou a des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver, veuillez appeler le 999 ou le immédiatement.

« Je tiens également à rassurer le public sur le fait que nous n’avons aucune information indiquant, ni aucune raison de croire que Khalife constitue une menace pour le grand public, mais notre conseil si vous le voyez est de ne pas l’approcher et d’appeler le 999 immédiatement. »

Un porte-parole du service pénitentiaire a déclaré : « Nous travaillons avec la police métropolitaine pour reprendre ce prisonnier et enquêtons de toute urgence sur la manière dont il s’est échappé. »

Si quelqu’un voit Khalife, il lui est conseillé de ne pas l’approcher mais d’appeler immédiatement le 999, en citant la référence CAD 1631/06SEP23.

Environ 1 300 détenus se trouvent à la prison de Wandsworth, parmi lesquels d’anciens détenus notables, dont la légende du tennis Boris Becker.

Le champion de Wimbledon, Becker, a purgé une peine à Wandsworth pour fraude avant d’être libéré en décembre de l’année dernière.

La liste complète des infractions de Khalife Selon la Met Police, voici la liste complète des infractions de Khalife : Le 2 août 2021 à Beaconside, Stafford, Staffordshire, a obtenu ou tenté d’obtenir des informations susceptibles d’être utiles à une personne commettant ou préparant un acte de terrorisme, contrairement à l’article 58A de la loi sur le terrorisme de 2000.

Au plus tard le 2 janvier 2023, à Beaconside, Stafford, Staffordshire, a placé un article dans l’intention de faire croire à un autre que ledit article était susceptible d’exploser ou de s’enflammer et ainsi de causer des blessures corporelles ou des dommages matériels, contrairement à l’article. 51 de la loi pénale de 1977. Khalife a comparu à Old Bailey le 21 juillet, où l’infraction suivante a été ajoutée à son acte d’accusation : Entre le 1er mai 2019 et le 6 janvier 2022, Daniel Khalife a obtenu, collecté, enregistré, publié ou communiqué à toute autre personne des articles, notes, documents ou informations qui étaient censés être ou pourraient être ou étaient destinés à être directement ou indirectement utile à un ennemi, contrairement à l’article 1 de la loi sur les secrets officiels de 1911.

Une vue intérieure de la prison de Wandsworth avant l’évasion de Khalife Crédit : Alay