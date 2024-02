Lors de l’audition de Zuckerberg au Sénat, les PDG de la technologie accusés d’avoir du « sang » sur les mains

Lors d’une audience controversée mercredi, les sénateurs ont accusé les PDG de cinq grandes entreprises technologiques de ne pas avoir endigué la vague croissante d’abus sexuels sur des enfants sur leurs plateformes. Comparant ces entreprises à Big Tobacco et au constructeur aéronautique en difficulté Boeing, les législateurs ont invoqué les histoires de victimes de maltraitance d’enfants en ligne – dont beaucoup étaient assises directement derrière les leaders technologiques – pour réprimander le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et d’autres dirigeants : « Vous avez du sang sur vos mains », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham (RS.C.).

Zuckerberg a répondu à l’assaut du chagrin en se levant de sa chaise dans un moment extraordinaire pour s’excuser après la pression du sénateur Josh Hawley (R-Mo.) pour admettre les actes répréhensibles de Meta.

« Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé », a-t-il déclaré aux familles réunies à l’audience. « Personne ne devrait avoir à subir les souffrances que vos familles ont subies, et c’est pourquoi nous avons tant investi. »

L’échange tendu a ponctué une séance inhabituellement poignante qui a duré près de quatre heures au cours de laquelle Zuckerberg, Shou Zi Chew de TikTok, Linda Yaccarino de X, Evan Spiegel de Snap et Jason Citron de Discord cherchaient à rassurer un Sénat sceptique quant à leur engagement à lutter contre l’exploitation des enfants en ligne.

Le Congrès a tenu des dizaines d’auditions avec des dirigeants du secteur technologique ces dernières années, mais la séance émouvante a mis en lumière le désespoir croissant des législateurs et leur volonté d’utiliser le pouvoir du spectacle pour galvaniser les efforts visant à adopter de nouvelles protections pour les enfants.

La législation sur la sécurité en ligne des enfants stagne depuis des années, et les législateurs ont exprimé mercredi une frustration croissante face au rythme glacial du Congrès et à son incapacité à agir sur la question.

“Il y a eu tellement de discussions lors de ces audiences, de lancers de pop-corn et autres, et je veux juste que tout cela soit fait”, a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar (Démocrate du Minnesota). “Je suis tellement fatigué de ça.”

Les images et vidéos de pédopornographie sont plus largement disponibles que jamais, selon les données du National Center for Missing and Exploited Children, une organisation à but non lucratif qui suit ce type de matériel pour le compte du gouvernement américain. L’organisation a déclaré que les rapports faisant état de contenu sur les plateformes en ligne sont passés de 32 millions en 2022 à un niveau record de plus de 36 millions en 2023. Ce contenu a trouvé un pied persistant sur les principales plateformes technologiques comme Facebook, malgré des années d’efforts pour l’éliminer.

Les sénateurs ont convoqué l’audience – axée sur les contenus pédopornographiques, ou CSAM – au milieu d’une vague de soutien en faveur de protections plus renforcées pour empêcher les enfants d’être exposés à des contenus préjudiciables en ligne ou dépendants des principales plateformes. Mais la séance n’a pas permis de faire la lumière sur la manière dont les propositions en discussion pourraient être promulguées dans une loi à court terme.

Les dirigeants de la commission judiciaire du Sénat ont déclaré qu’ils espéraient que l’audition contribuerait à créer une dynamique en faveur d’un ensemble de projets de loi visant à lutter contre le matériel pédopornographique en ligne, notamment en permettant aux victimes de poursuivre les entreprises pour facilitation et en rendant plus difficile pour les plateformes de rejeter de telles poursuites. Ce dernier cherche à restreindre les protections de l’industrie accordées par l’article 230, le bouclier juridique assiégé qui immunise les services numériques contre les poursuites pour l’hébergement et la modération du contenu des utilisateurs, que les sénateurs ont attaqué à plusieurs reprises mercredi.

Le panel a fait avancer les projets de loi avec un large soutien bipartisan en mai, mais les mesures sont depuis bloquées sans calendrier clair pour leur adoption par la chambre plénière.

Sous le regard du Congrès, les États ont adopté une série de lois soit pour obliger les entreprises technologiques à intégrer des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité plus strictes dans leurs produits, soit pour interdire aux adolescents d’accéder aux médias sociaux à moins d’obtenir l’approbation de leurs parents. Mais bon nombre des mesures les plus radicales font l’objet de contestations judiciaires de la part de l’industrie technologique ou ont été stoppées devant les tribunaux, ce qui, selon les défenseurs de la sécurité des enfants, a souligné la nécessité d’une action du Congrès.

Les législateurs ont reconnu mercredi que leur propre inaction avait contribué aux problèmes persistants de maltraitance d’enfants sur Internet. « Sommes-nous en partie responsables ? Absolument », a déclaré Graham après l’audience.

Mais il a fait valoir qu’avec le soutien des personnes présentes dont la mort des proches était liée aux plateformes, le Congrès pouvait encore aider à rectifier le problème.

Quelques minutes avant que les PDG n’apparaissent pour témoigner, les familles présentes dans l’auditoire ont fait sentir leur présence. Des dizaines de personnes affligées ont brandi des photos de membres de leur famille et d’amis décédés, certains par suicide, d’autres après avoir été victimes d’intimidation ou avoir été exposés à des drogues en ligne. La démonstration de force émotionnelle a paralysé silencieusement une salle d’audience autrement bruyante.

Tout au long de l’audience, les familles et autres défenseurs de la sécurité des enfants se sont moqués alors que les dirigeants cherchaient à rassurer les législateurs sur leur engagement sur la question et ont applaudi lorsque les sénateurs se sont engagés à demander des comptes aux entreprises.

“À tous ceux qui ont tenu une photo aujourd’hui, si nous parvenons à réussir, votre proche n’est pas mort en vain”, a déclaré plus tard Graham aux journalistes. « Mon objectif est de faire en sorte que votre souffrance mette fin à la souffrance potentielle des autres. »

La séance marquait la première fois que plusieurs dirigeants témoignaient à Capitol Hill, dont Yaccarino de X. Mais tout au long de la session, les législateurs se sont concentrés à plusieurs reprises sur Zuckerberg, qui a comparu devant le Congrès plus que tout autre chef de la Silicon Valley au cours des cinq dernières années.

Dans son discours d’ouverture, Zuckerberg a vanté les investissements dans la sécurité et les récents changements de politique visant à donner aux parents plus de contrôle sur les données de leurs enfants, tout en appelant le Congrès à forcer les géants des magasins d’applications – comme Google et Apple – à jouer un rôle plus important dans la vérification de l’âge des enfants en ligne. Un rapport du Washington Post de cette semaine a révélé que les fonctionnalités de surveillance parentale de Meta sont mal utilisées.

Yaccarino, le premier dirigeant de X à témoigner depuis qu’Elon Musk a repris la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, a souligné son intention de créer une nouvelle équipe de sécurité au Texas et d’automatiser certains des rapports de l’entreprise au gouvernement qui signalent des contenus pédopornographiques. Chew de TikTok, quant à lui, a souligné à plusieurs reprises que malgré une perception répandue selon laquelle l’audience de sa plateforme est plutôt jeune, l’âge moyen des utilisateurs est supérieur à 30 ans.

Ces engagements n’ont pas impressionné le panel combatif, les législateurs faisant pression à plusieurs reprises sur les PDG pour qu’ils adoptent une position ferme sur les projets de loi examinés au Sénat. Les dirigeants ont parfois donné suite, le Spiegel de Snap approuvant un projet de loi bipartisan obligeant les entreprises technologiques à offrir par défaut des protections plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité aux enfants, et Yaccarino soutenant une mesure dirigée par le sénateur Dick Durbin (Démocrate-Illinois) qui ouvrirait des entreprises. jusqu’à la responsabilité pour avoir facilité la maltraitance des enfants.

Certains des parents présents ont également déclaré qu’ils n’étaient pas touchés par les remarques des entreprises, y compris le mea culpa public de Zuckerberg, qu’ils ont qualifié de fallacieux lors d’entretiens lors d’un rassemblement après l’audience.

“Il avait une arme sur la tempe”, a déclaré Deb Schmill, tenant un portrait de sa fille Becca, décédée à 18 ans des suites d’un empoisonnement au fentanyl suite à une pilule qu’elle avait achetée sur les réseaux sociaux. “Il a fait des choix dans lesquels il n’a pas donné la priorité à la sécurité des enfants, et ce qui s’est passé ici en est le résultat.”

Julianna Arnold, dont la fille Coco est décédée à 17 ans d’un empoisonnement au fentanyl suite à une pilule qu’elle avait achetée sur Instagram, a déclaré qu’elle était venue à l’audience parce que la seule façon de se sentir mieux était d’aider les autres.

Mais Arnold voit le problème s’intensifier. Le profil du trafiquant de drogue qui a vendu la pilule à Coco est resté sur Instagram pendant quatre mois après la mort de sa fille, et elle a récemment déclaré à la police que le trafiquant était revenu sur le réseau social avec un nouveau compte.

« Cela ne fait que croître. Cela ne fait qu’empirer. La situation ne changera pas si le Congrès ne fait rien », a-t-elle déclaré. “Nous voyons ce que nous retirons des PDG des médias sociaux : zéro.”