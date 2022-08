Lors de l’arrêt de la campagne à Nelson, David Eby a déclaré qu’un comité multipartite devrait mettre en œuvre des modifications à la loi sur la police

David Eby soutient la création d’un comité multipartite pour mettre en œuvre la réforme de la police en Colombie-Britannique, mais n’a pas dit s’il approuvait la recommandation de créer une force provinciale pour remplacer la GRC samedi.

Un rapport publié en avril proposait 11 changements suggérés à la Police Act, parmi lesquels le fait que la Colombie-Britannique ait son propre service de police semblable à ceux de l’Ontario et du Québec.

Eby, qui est l’un des deux candidats en lice pour remplacer le premier ministre John Horgan à la tête du NPD de la Colombie-Britannique, n’a pas fait preuve d’engagement lorsqu’il a été interrogé sur la recommandation lors d’un arrêt de campagne à Nelson.

Au lieu de cela, il a promis d’agir sur une autre des recommandations du rapport, qu’un comité multipartite soit créé pour mettre en œuvre les changements.

“Je suis convaincu que si nous formons un comité multipartite sur la mise en œuvre de ce rapport, il parviendra aux conclusions appropriées sur la meilleure façon de faire la transition de nos services de police, car nous savons que nous devons le faire”, a-t-il déclaré.

Le racisme systémique dans les services de police, la formation en santé mentale et la diversité de l’embauche figuraient parmi les sujets répertoriés par le rapport comme domaines à améliorer.

«Ce sont des problèmes compliqués. Ils ne devraient pas être politisés si nous pouvons l’éviter. L’application de la loi, par la police et par les tribunaux, doit être non partisane. Et donc si nous pouvons avoir toutes les parties autour de la table sur la mise en œuvre de ce rapport, je pense que nous trouverons la bonne solution.

Le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth a déclaré au moment de sa publication que la consultation avec les partenaires autochtones, les groupes communautaires et de réduction des méfaits et la police commencerait à la fin de l’été.

Eby, qui a démissionné de ses fonctions de procureur général de la Colombie-Britannique et de ministre du Logement pour annoncer sa candidature à la direction en juillet, est le favori présumé pour remplacer Horgan. Le premier ministre a déclaré en juin qu’il démissionnerait après un traitement contre le cancer de la gorge ainsi qu’une infection au COVID-19.

Le seul autre candidat qui se présente contre Eby jusqu’à présent est la militante pour le climat et les droits de l’homme Anjali Appadurai. Le vote commence en novembre avant que le NPD n’annonce son nouveau chef le 3 décembre.

Un petit rassemblement de personnes à Nelson’s Lakeside Park a discuté de plusieurs sujets avec Eby, y compris la foresterie.

Un conférencier a interrogé Eby sur le modèle de confiance professionnelle, qui a été introduit par les libéraux de la Colombie-Britannique dans les années 2000 et permet aux entreprises forestières et à leurs consultants de prendre des décisions indépendantes en matière d’utilisation des terres qui relevaient auparavant de l’autorité des scientifiques du ministère.

Eby a déclaré que la confiance professionnelle avait sa place dans certains domaines et a suggéré que c’était un avantage pour le dossier provincial du logement. Mais il a ajouté que les décisions du gouvernement ne devraient pas seulement être éclairées par les données recueillies auprès de l’industrie forestière.

Deux scientifiques ont déclaré au Nelson Star au début du mois d’août que certaines zones de gestion des forêts anciennes dans les Kootenays n’ont que peu ou pas de peuplements anciens, tandis que d’autres à proximité sont exploitées malgré la présence d’arbres anciens.

« Je pense que notre gouvernement n’a pas suffisamment d’informations, nous n’avons pas suffisamment de cartes et d’informations détaillées sur les écosystèmes et sur nos vieilles forêts qui nous restent dans la province », a déclaré Eby.

Eby a ajouté que l’objectif actuel du gouvernement est d’assurer la protection de 2,6 millions d’hectares de forêts anciennes dont il avait précédemment annoncé qu’ils seraient soustraits à l’exploitation forestière.

Le ministère des Forêts a déclaré qu’il y avait environ 11,1 millions d’hectares de forêts anciennes en Colombie-Britannique, mais Eby n’a pas précisé si davantage de forêts seraient ajoutées aux engagements actuels du gouvernement ou si ces reports pourraient éventuellement devenir des terres protégées en permanence.

« La foresterie fera partie de l’économie de notre province pendant de nombreuses années à venir. C’est une industrie durable et c’est la fierté de notre province. Mais nous devons nous assurer que nous utilisons les grumes pour créer des emplois ici et nous devons nous assurer que c’est vraiment durable.

@tyler_harper | tyler.harper@nelsonstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.