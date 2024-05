Lors de l’appel de Biden, l’Égyptien Sissi accepte de débloquer l’aide à Gaza via Israël dans le contexte de la fermeture de Rafah

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a convenu avec le président américain Joe Biden lors d’un appel téléphonique vendredi d’envoyer temporairement de l’aide humanitaire et du carburant aux Nations Unies via le poste-frontière israélien de Kerem Shalom jusqu’à ce que des mécanismes juridiques soient en place pour rouvrir le poste-frontière de Rafah depuis le Côté palestinien, a annoncé la présidence égyptienne.

Biden a salué la décision, la Maison Blanche déclarant dans une lecture ultérieure de l’appel que « cela contribuera à sauver des vies ».

Le président américain « a également exprimé son plein engagement à soutenir les efforts visant à rouvrir le terminal de Rafah avec des arrangements acceptables à la fois pour l’Égypte et Israël et a accepté d’envoyer une équipe de haut niveau au Caire la semaine prochaine pour de plus amples discussions », indique le communiqué.

Cette annonce a été une victoire pour l’administration Biden, qui a fait pression sur l’Égypte ces derniers jours pour qu’elle prenne cette mesure, alors que l’aide s’accumule en Égypte depuis qu’Israël a lancé l’opération visant à reprendre le côté gazaoui du passage de Rafah avec l’Égypte le 7 mai.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Ne voulant pas être perçue comme complice de l’opération militaire israélienne visant à reprendre le passage, l’Egypte a refusé de rouvrir Rafah jusqu’à ce que les troupes israéliennes se soient retirées de l’autre côté.

Dans le même temps, les États-Unis et Israël ont exhorté le Caire à autoriser au moins le transfert de la quantité croissante d’aide égyptienne vers Israël, où elle pourra être acheminée à Gaza via le terminal de Kerem Shalom.

Le président américain Joe Biden rencontre le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, samedi 16 juillet 2022, à Djeddah, en Arabie saoudite. (Photo AP/Evan Vucci)

L’Égypte a jusqu’à présent refusé, considérant toujours une telle démarche comme une collaboration avec l’offensive militaire israélienne à Rafah.

Cette position a suscité de rares critiques de la part de l’administration Biden, qui jusqu’à cette semaine n’avait fait que louer le rôle de l’Égypte dans la guerre – à la fois en tant que médiateur et facilitateur de l’aide.

Lors de cet appel, Biden a également remercié Sissi « pour ses efforts depuis le début de la crise pour assurer le flux continu de l’aide égyptienne vers Gaza », a déclaré la Maison Blanche.

« Les deux dirigeants se sont également consultés sur de nouvelles initiatives visant à garantir la libération des otages ainsi qu’un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza », indique le communiqué américain.

L’Autorité palestinienne a également publiquement soutenu la décision égyptienne : le Caire semble avoir demandé une déclaration de soutien au bureau du président de l’AP, Mahmoud Abbas, pour présenter sa décision comme étant prise en pleine coordination avec Ramallah.

Troupes de Tsahal du côté gazaoui du poste frontière de Rafah, le 7 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

Dans un effort pour sortir de l’impasse au début du mois, Israël a discrètement demandé à l’Autorité palestinienne de prendre le contrôle du côté Gaza du terminal de Rafah à la place du Hamas.

Cependant, Israël a conditionné cette offre à ce que les officiers ne s’identifient pas comme faisant partie de l’AP, craignant que cela ne suscite l’opposition des membres d’extrême droite de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré un responsable américain au Times of Israel.

L’offre a été rejetée par Ramallah, qui a déclaré qu’elle ne s’y conformerait pas à moins qu’Israël n’accepte d’ouvrir la voie à un futur État palestinien – un échec pour le gouvernement intransigeant de Jérusalem, a ajouté le responsable américain.

Depuis ce rejet, Israël et l’Égypte sont en pourparlers pour que des Palestiniens non directement affiliés au Hamas ou à l’Autorité palestinienne gèrent le terminal de Rafah avec l’aide d’organisations internationales, a déclaré le responsable américain.

Par ailleurs, les Nations Unies ont déclaré vendredi que l’accès de l’aide à la bande de Gaza est extrêmement limité, avec moins de 1 000 camions d’aide humanitaire entrés dans l’enclave depuis le 7 mai, après qu’Israël a commencé l’opération de Rafah.

Des Palestiniens transportent des cartons d’aide humanitaire après avoir précipité les camions transportant l’aide internationale depuis la jetée Trident construite par les États-Unis, près de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 18 mai 2024. (AFP)

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré qu’entre le 7 et le 23 mai, seuls 906 camions sont entrés dans l’enclave de 2,3 millions de personnes.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré qu’environ 800 de ces camions étaient des vivres.

OCHA a déclaré que 143 camions sont passés par le terminal de Kerem Shalom, dans le sud de Gaza, tandis que dans le nord de Gaza, 62 sont passés par le terminal d’Erez et 604 via Erez Ouest. Selon le communiqué, 97 camions ont transité par un quai flottant construit par les États-Unis dans le centre de Gaza et qui a commencé à fonctionner il y a une semaine.

Les accusations d’insécurité alimentaire grave, de malnutrition et même de famine font partie intégrante des allégations de génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice et de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre devant la CPI. Israël a vigoureusement nié toutes ces allégations.

Reuters a contribué à ce rapport.