Lors de la visite du PM Modi, un méga accord avec les États-Unis pour les moteurs à réaction de l’armée de l’air indienne

Quelques heures après que le Premier ministre Narendra Modi a rencontré le président de General Electric, H Lawrence Culp Jr, à Washington, la branche aérospatiale du conglomérat multinational a annoncé qu’elle avait signé un pacte avec Hindustan Aeronautics Limited pour produire des moteurs d’avions de combat pour l’Indian Air Force.

Un communiqué publié par GE Aerospace a déclaré que son protocole d’accord (MoU) est « une étape majeure » dans le cadre de la visite d’État du Premier ministre Modi aux États-Unis et un « élément clé dans le renforcement de la coopération en matière de défense entre les deux pays ».

L’accord, selon le communiqué, comprend la production conjointe potentielle des moteurs F414 de GE Aerospace en Inde. « GE Aerospace continue de travailler avec le gouvernement américain pour recevoir l’autorisation d’exportation nécessaire à cet effet. Cet effort fait partie du programme d’avions de combat légers Mk2 de l’armée de l’air indienne », a-t-il déclaré.

Le chef de GE, H. Lawrence Culp Jr, a qualifié le pacte « d’historique ». « Il s’agit d’un accord historique rendu possible par notre partenariat de longue date avec l’Inde et HAL », a-t-il déclaré.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle dans l’avancement de la vision du président Biden et du Premier ministre Modi d’une coordination plus étroite entre les deux nations. Nos moteurs F414 sont inégalés et offriront d’importants avantages économiques et de sécurité nationale pour les deux pays, car nous aidons nos clients à produire le plus haut moteurs de qualité pour répondre aux besoins de leur flotte militaire », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le bureau du Premier ministre avait tweeté des photos du Premier ministre avec le chef de GE. « Le Premier ministre @narendramodi a eu des discussions productives avec le PDG de @generalelectric, H. Lawrence Culp, Jr. Ils ont discuté de la plus grande collaboration technologique de GE pour promouvoir la fabrication en Inde », a tweeté le PMO.