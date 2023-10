ATLANTA (AP) — C’était un mauvais endroit pour garder un secret.

Lorsque les républicains se sont réunis le 14 décembre 2020, prétendant être des électeurs légitimes votant les 16 voix électorales de l’État pour Donald Trump, ils se sont réunis au Capitole de Géorgie, dans une pièce juste à l’étage de l’entrée publique du bâtiment. Un responsable de la campagne Trump a demandé la « discrétion totale » des électeurs, leur disant simplement de dire qu’ils rencontraient deux sénateurs d’État qui étaient présents.

« Vos fonctions sont impératives pour garantir le résultat final – une victoire en Géorgie pour le président Trump – mais seront entravées à moins que nous n’ayons un secret et une discrétion totale », a écrit Robert Sinners dans un e-mail découvert par les enquêteurs.

Mais les journalistes de l’Associated Press et d’autres organes de presse ont remarqué que les Républicains entraient dans le bâtiment et ont finalement été admis dans la pièce, où ils ont photographié et enregistré une vidéo de la procédure. Dans les semaines chaotiques qui ont suivi les élections de 2020, l’importance de ce rassemblement n’était pas immédiatement claire. Mais cela est apparu comme un élément crucial dans les poursuites contre Trump et 18 autres personnes qui ont été inculpées par un grand jury de Géorgie en août pour avoir tenté d’annuler la victoire serrée du démocrate Joe Biden dans l’État.

La réunion a été citée comme un élément central de la procédure judiciaire vendredi dans le cadre d’un accord de dernière minute avec l’avocat Kenneth Chesebro, qui a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de déposer de faux documents.

Chesebro, qui, selon les procureurs, a contribué à l’élaboration du projet visant à ce que les électeurs républicains se réunissent dans les États où Biden a été certifié vainqueur, est désormais l’une des trois personnes qui ont plaidé coupable dans cette affaire. L’avocat Sidney Powell a plaidé coupable jeudi de six délits l’accusant d’avoir intentionnellement interféré avec l’exercice de ses fonctions électorales dans le cadre d’un complot plus large qui, selon les procureurs, a violé la loi anti-racket de Géorgie.

Tandis que les démocrates se réunissaient dans la salle ornée du Sénat de l’État pour voter en faveur de Biden, les républicains s’asseyaient autour de trois tables de conférence en bois usées et entaillées pour examiner les options permettant de maintenir Trump à la Maison Blanche. Dans le langage de l’affaire exposé par les procureurs, il s’agissait d’électeurs « faux », « faux » ou « frauduleux ». Au moins huit électeurs républicains de Géorgie présents ce jour-là ont accepté de témoigner en échange de l’immunité contre les accusations portées par l’État.

La réunion était dirigée par David Shafer, alors président du Parti républicain de Géorgie. Donnant l’air d’une procédure officielle, un sténographe judiciaire était présent, ce que Shafer a nié lors de son interrogatoire par les procureurs du comté de Fulton en avril 2022. Ce déni a contribué à une accusation de fausses déclarations et d’écrits contre Shafer.

Des éléments plus improvisés de la réunion sont devenus clairs à mesure que le groupe considérait ses dirigeants. Shawn Still, qui est maintenant sénateur d’État, n’a pas été initialement élu secrétaire, par exemple. Mais au milieu de la réunion, Shafer a remarqué que le nom de Still était imprimé en tant que secrétaire sur les documents.

« Je voudrais éviter de réimprimer les documents », a déclaré Shafer, demandant aux électeurs de remplacer un autre républicain par Still.

L’une des trois seules personnes inculpées par le grand jury pour avoir participé au vote, Still a peut-être été mis en danger sur le plan juridique lorsqu’il a été élu secrétaire. La troisième électrice inculpée, Cathy Latham, a également été inculpée pour avoir aidé des étrangers à accéder au matériel de vote de l’État dans le comté de Coffee, dans le sud de la Géorgie.

Au fur et à mesure que la réunion se déroulait, les républicains cherchaient à remplacer quatre électeurs qui s’alignaient auparavant pour soutenir Trump. L’un d’entre eux s’était inscrit sur les listes électorales en Alabama et n’était plus éligible. Le sénateur d’État Burt Jones, élu plus tard lieutenant-gouverneur avec le soutien de Trump, a pris sa place.

Trois autres électeurs ne se sont pas présentés, dont John Isakson Jr., fils du défunt sénateur républicain américain Johnny Isakson. Isakson a déclaré au Atlanta Journal-Constitution en 2022 qu’il était resté à l’écart parce que la réunion ressemblait à un « jeu politique ».

Les procureurs allèguent que Shafer et Still ont commis encore d’autres crimes en créant un document prétendant pourvoir ces postes vacants. La loi de l’État stipule que cette action nécessitait le consentement du gouverneur Brian Kemp. Quelques jours plus tôt, le gouverneur républicain avait certifié Biden vainqueur de la Géorgie pour la deuxième fois après un recomptage.

Sinners, le responsable de Trump, a imprimé de nouveaux certificats d’électeurs sur une imprimante portable bruyante. Le vacarme de la machine a donné à la réunion une atmosphère banale et bureaucratique dans un espace sans fioritures habituellement réservé aux législateurs des États pour accueillir leurs électeurs.

Un à un, les 16 Républicains ont été appelés. Chacun s’est levé et s’est dirigé vers la table, signant des certificats déclarant Trump et Mike Pence, alors vice-président, comme le choix préféré des électeurs géorgiens. C’est à ce moment-là, affirment les grands jurés, qu’ils ont commis les crimes pour lesquels ils ont été inculpés : se faire passer pour un officier public, faux au premier degré et faire de fausses déclarations écrites.

« C’étaient de faux électeurs ; ils se faisaient passer pour des électeurs. Ce n’étaient pas des électeurs », a déclaré Anna Cross, procureure du comté de Fulton, à un juge fédéral en septembre, ajoutant qu’il n’y avait aucune preuve que Shafer, Still, Latham ou d’autres républicains pensaient que Trump avait réellement gagné.

Leurs défenseurs les qualifient d’électeurs « suppléants » ou « contingents », affirmant qu’ils essayaient simplement de garder ouvertes les options juridiques de Trump alors qu’un procès contestait les résultats des élections en Géorgie. Certains républicains affirment que Trump n’a jamais été équitablement secouru en Géorgie parce que ce procès n’a jamais été intenté, malgré une loi de l’État appelant à ce que les contestations électorales soient entendues dans un délai de 20 jours. Un site Web du Parti républicain de Géorgie collectant des fonds pour défendre les électeurs les qualifie de « patriotes qui ont servi ».

« Si nous ne tenions pas cette réunion, alors notre campagne électorale serait effectivement abandonnée », a déclaré Shafer lors de la réunion de décembre, en s’adressant à l’avocat Ray Smith, qui était là pour conseiller les électeurs et a également été inculpé. « Et donc la seule manière pour nous qu’un juge examine le bien-fondé de notre plainte, les milliers de personnes qui, selon nous, ont voté illégalement, est que nous organisions cette réunion. »

Shafer a défendu ses actions d’hier et d’aujourd’hui en citant un épisode qui s’est déroulé à Hawaï en 1960. Les démocrates se sont réunis cette année-là après que le républicain Richard Nixon ait été certifié vainqueur de l’État et ait envoyé trois votes électoraux au Sénat américain pour soutenir John F. Kennedy.

Todd Zywicki, professeur de droit à l’Université George Mason en Virginie, a signé le 11 juillet une déclaration concluant que les actions de Shafer et d’autres électeurs républicains de Géorgie étaient « licites, raisonnables, appropriées et nécessaires » compte tenu de la campagne électorale et du précédent d’Hawaï.

Les avocats des électeurs inculpés affirment qu’il appartenait au Congrès de déterminer quelles listes devaient être prises en compte.

Mais le bureau du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a contesté dans un dossier judiciaire l’affirmation de Shafer selon laquelle les actions des républicains de Géorgie en 2020 présentaient une quelconque similitude avec celles des démocrates d’Hawaï en 1960. Son équipe cite une distinction majeure : les démocrates ont finalement remporté un recomptage en 1960. Hawaï, ce qu’un tribunal a confirmé et le gouverneur a certifié, envoyant des documents officiels au Sénat.

« Les situations factuelles sont si faciles à distinguer qu’elles rendent la comparaison dénuée de sens », a écrit l’équipe de Willis, s’opposant à la tentative de Shafer de renvoyer son cas devant la Cour fédérale. Le bureau de Willis a écrit que la réunion républicaine « a été utilisée pour promouvoir une campagne de pression maladroite mais implacable sur le vice-président et les législatures des États, et comme un moyen de saper publiquement les résultats légitimes de l’élection présidentielle ».

Sinners, le membre de la campagne Trump qui a aidé à organiser la réunion, en rejette désormais le but. Il nie l’idée selon laquelle Trump a remporté la Géorgie et travaille désormais pour Brad Raffensperger, le secrétaire d’État républicain qui a attiré l’attention nationale pour avoir repoussé la pression du président de l’époque pour « trouver » suffisamment de voix pour assurer sa victoire. Sinners a coopéré avec le comité de la Chambre des représentants des États-Unis qui a enquêté sur l’insurrection violente du 6 janvier 2021. Il n’a pas dit s’il coopérait avec Willis.

Dans une interview, il a clairement exprimé ses regrets sur ce qui s’est passé au Capitole de Géorgie pendant l’une des périodes les plus turbulentes de la politique américaine.

« Il s’agissait d’une tentative peu judicieuse de la part de la campagne de l’ancien président de créer une fausse réalité – une victoire », a déclaré Sinners.

Jeff Amy, Associated Press