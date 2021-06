Lors de la réunion de prière de Sushant Singh Rajput, la présence de ses sœurs et de son chien Fudge fait pleurer les fans – Inside Pics | Nouvelles des gens

New Delhi: le premier anniversaire de la mort de la star de Bollywood Sushant Singh Rajput le 14 juin 2021, a vu un océan de fans et d’amis célèbres pleurer sa disparition. Sa famille, y compris son père et ses sœurs, a également pleuré son absence et a organisé une réunion de prière à la résidence.

L’une des sœurs de Sushant Singh Rajput et Meetu Singh ont écrit une note sincère et a partagé une photo de la réunion de prière.

« Ma fierté, notre fierté, Depuis ces derniers jours, un profond désespoir me trotte dans la tête. L’événement fatidique de l’année dernière nous a tous pris par un tel choc que je n’ai pas réussi à retomber dans la normalité de la vie quotidienne. Beaucoup vous ont brutalement utilisé et la majorité d’entre eux le font toujours. La manipulation est masquée par l’amour, les motivations égoïstes se cachent derrière l’inquiétude. Si seulement tu avais eu des gens autour de toi qui s’étaient vraiment souciés de toi, les choses auraient été si différentes.

« J’ai eu le désespoir de te vouloir revenir tous les jours, aujourd’hui la misère était si forte que si les lois qui nous liaient cessaient de l’être, j’aurais façonné ton être hors de mes émotions. Je t’aurais donné mon existence. Quand malgré toutes les chances, nous avions l’habitude d’avoir ce que nous voulions pour nous-mêmes, tu disais toujours « Aap kaise kuch bhai kar leti hain na, Ruby di », j’aimerais que ces mots soient vrais, parce que je veux désespérément que tu reviennes mais peu importe comment tant que je prie, travaille ou parle, tu ne reviendras pas. Les choses ne vont pas bien sans toi, tout ce que je rencontre me rappelle toi. Il devient parfois physiquement impossible de garder mon sang-froid. Mais je ne laisserai pas tomber ma mère, et pour elle et pour vous, j’essaierai de vivre la vie dans un but d’évolution. Jaan, tout ce que je veux que tu saches, c’est que ton nom brillera toujours dans tous nos cœurs et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir mortel pour te rendre justice. »

Le célèbre papa Viral Bhayani a également publié une photo de l’intérieur de la réunion de prière. Chien de compagnie de Sushant Singh Rajput – Fudge était également présent à la réunion de prière et sa présence vous fera sûrement pleurer.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort sur son pad Bandra le 14 juin 2020. Sa mort soudaine a envoyé des ondes de choc à sa famille, ses amis et ses fans. La star de 34 ans a gagné en peu de temps tout l’amour de ses followers, laissant derrière elle un souvenir impérissable.

La mort d’un acteur populaire dans des circonstances mystérieuses en a fait une affaire sensationnelle pendant des mois avec des agences de premier plan telles que le Central Bureau of Investigation (CBI), le Narcotics Control Bureau (NCB) et la Enforcement Directorate (ED) enquêtant respectivement sur l’affaire sous divers angles. .