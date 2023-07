Lors de la projection d’Adhura, Shruti, Rasika et d’autres ont marqué leur présence

Les célébrités de Bollywood sont arrivées avec style pour la projection de la prochaine série d’horreur Adhoura. Les acteurs vedettes de la série Web Amazon Prime, à savoir Rashika Dugal et Ishwak Singh, ont assisté à la soirée étoilée dans leurs plus beaux atours festifs. Mirzapur l’actrice Rashika Dugal a opté pour une magnifique combinaison noire et bleue. Elle a complété son look avec une superbe paire de boucles d’oreilles. Elle a été rejointe par sa co-vedette d’Adhura, Ishwak Singh, qui est arrivée pour la fête, l’air pimpante dans un costume noir. Jetez un œil à l’OOTN du casting vedette:

Parmi les autres célébrités marquant leur présence à la projection figuraient Shruti Haasan et l’actrice Rhea Chakraborty. Shruti s’est glissée dans une jolie robe noire pour l’événement tandis que Rhea a gardé son look décontracté dans un haut noir et un jean.

Regarde:

Chut chut La star Kritika Kamra a également été aperçue à la fête dans sa tenue décontractée. L’actrice nouvellement mariée Sonnalli Seygall a posé pour les photographes postés à l’extérieur de la salle.

Voici quelques photos d’hier soir :

Les acteurs Kunal Kapoor et Prateik Patil Babbar ont assisté à la projection et ont posé pour les paparazzi.

Regarde:

Autour des thèmes de la culpabilité, du remords et de la vengeance, Adhoura se déroule à travers deux chronologies fixées en 2022 et 2007, alors que des secrets et des événements effrayants affligent les élèves et le personnel d’un pensionnat prestigieux.

L’émission présente Rasika Dugal, Ishwak Singh, Shrenik Arora et Poojan Chhabra dans des rôles de premier plan. La série de sept épisodes est écrite par Ananya Banerjee. Il a été produit par Monisha Advani, Madhu Bhojwani et Nikkhil Advani d’Emmay Entertainment.