Lors de la première de Lust Stories 2, Tamannaah-Vijay, Mrunal et d’autres célébrités

L’anthologie la plus attendue Histoires de luxure 2 n’est qu’à deux jours de sa sortie le 29 juin. Avant cela, le casting stellaire de Histoires de luxure 2 et d’autres de la fraternité de Bollywood sont arrivés avec style pour sa grande soirée de première. Vijay Varma et Tamannaah, l’une des paires principales de la série d’anthologies, ont foulé le tapis rouge ensemble tout en étant superbes. Le duo a fait tourner les têtes alors qu’ils posaient ensemble pour les paparazzi et étaient tout sourire. Tamannaah s’est glissée dans une robe monochrome pour le grand soir tandis que Vijay Varma avait l’air pimpante dans un costume noir.

Jetez un œil à l’OOTN de Tamannaah et Vijay :

L’actrice Mrunal Thakur, qui joue également dans Histoires de luxure 2, a honoré le tapis rouge dans une superbe robe rose. L’actrice a également été photographiée avec Angad Bedi, qui est jumelée en face d’elle dans l’anthologie.

Voici comment Mrunal Thakur a foulé le tapis rouge :

Histoires de luxure 2les stars Neena Gupta, Tillotama Shome, Amruta Shubhash et le réalisateur Konkona Sen Sharma ont également été aperçus à la première, vêtus de leurs plus beaux atours festifs. Alors que Neena Gupta a volé la vedette dans un joli sari, Tillotama Shome, Amruta Shubhash et Konkona Sen Sharma étaient tout aussi magnifiques dans leur tenue de soirée.

Regarde:

Outre le casting vedette, d’autres membres de la fraternité cinématographique ont également marqué leur présence à l’événement étoilé. L’épouse et actrice d’Angad Bedi, Neha Dhupia, est arrivée pour la première dans une jolie robe noire. Le fils d’Irrfan Khan, Babil Khan, avait l’air élégant en tenue noire.

Les actrices Shweta Tripathi Sharma, Saiyami Kher et Minissha Lamba ont ajouté au quotient glam avec leurs superbes apparitions.

Entre-temps, Histoires de luxure 2 les acteurs Tamannaah et Vijay Varma monopolisent tous les feux de la rampe avec leur couple dans l’anthologie. Récemment, Tamannaah Bhatia, dans son interview avec Film Companion, a révélé qu’elle avait enfreint sa politique de non-baiser de 18 ans pour son segment dans Lust Stories 2. « Je voulais vraiment travailler avec Sujoy et je suis vraiment heureuse que il a pensé à moi pour ce rôle surtout parce que je n’ai fait littéralement aucune intimité dans ma carrière ou très peu d’intimité dans ma carrière. J’étais ce public qui devenait gênant et j’étais ce public qui ‘main ye kabhi nahi karungi’, ‘main kabhi nahi kiss karungi à l’écran' ».

Elle a ajouté: « J’étais cette personne, donc pour moi, cela a été une sorte d’évolution pour sortir de ce cadre, qui a servi un certain public parce que l’Inde est immense et il y a tellement de régions de l’Inde qui doivent encore évoluer. Il y a beaucoup d’évolutions qui se sont déjà produites, même grâce à Internet et aux médias sociaux, tout le monde a des informations à portée de main, mais j’ai l’impression — parce que tout le monde consomme tellement de contenu — j’avais l’impression qu’en tant qu’acteur, je ne veux pas que ça être quelque chose qui me retient … C’était purement un effort créatif. Maintenant, après 18 ans, je n’essaie pas d’être célèbre. Ce n’est pas ma force motrice.

Mercredi, les créateurs ont sorti la bande-annonce du deuxième volet de Lust Stories. Comme prévu, la chimie de Vijay et Tamannaah était hors des charts et a gardé les fans accrochés tout au long de la bande-annonce. Jetez un oeil à la bande-annonce ici:

Histoires de luxure 2 est une anthologie de quatre histoires réalisées par Amit Ravindernath Sharma, Konkona Sen Sharma, R Balki et Sujoy Ghosh.