Lors de la première ascension au classement n ° 1, l’équipe de Purdue profonde a en tête des réalisations bien plus importantes

Juste avant de présenter la formation de départ avant les matchs à domicile au Mackey Arena, le département des sports de Purdue diffuse une vidéo exaltante sur le tableau de bord qui emmène les spectateurs dans une course folle à travers l’histoire du basket-ball de Boilermakers : John Wooden, Rick Mount, Joe Barry Carroll, le Trois Amigos et les Baby Boilers.

Il y a les championnats Final Fours et Elite Eights et Big Ten tissés à travers ce glorieux court métrage. Il manque une chose, cependant : toute mention à tout moment où les chaudières ont remporté le classement n ° 1.

C’est parce que ce n’est jamais arrivé.

Est-ce important?

PLUS: All-Americans de pré-saison de Sporting News

Cela se terminera lundi, lorsque les électeurs du sondage de l’Associated Press – à l’unanimité, probablement – ​​voteront pour les Chaudronniers l’équipe n ° 1 du basket-ball universitaire. Ce sera une occasion historique, mais pas très significative. Au cours des cinq dernières saisons, aucune des équipes classées n ° 1 lors de la semaine 5 de la saison de basket-ball universitaire n’a remporté le championnat de la NCAA. Un seul a fait le Final Four. Deux ont perdu au deuxième tour du tournoi.

Les objectifs à Purdue : gagner le Big Ten, atteindre le Final Four pour la première fois en quatre décennies, tenter de remporter le premier championnat NCAA du programme. Ce serait vraiment historique.

« Je pense que cela est arrivé à beaucoup de gens qui ont été bien classés au début de la saison – cela ne veut pas dire qu’ils s’arrêtent là », a déclaré l’entraîneur Matt Painter aux journalistes après une victoire à domicile vendredi soir contre l’Iowa lors du match d’ouverture de la Big Ten Conference. pour les deux. «Notre objectif est d’en finir là, d’être l’une des meilleures équipes à entrer dans le tournoi NCAA, puis de faire une longue course dans le tournoi NCAA. Mais nous savons à quel point c’est difficile.

Comment Purdue peut-il « s’arrêter là » ? Qu’est-ce qui conduirait à une fin plus précoce? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Pourquoi Purdue peut atteindre le Final Four

1. Taille. Au fur et à mesure que la révolution en 3 points s’est déroulée, la puissance de la zone avant a souvent été négligée en tant que facteur de discorde pour le championnat. Qu’une équipe compte sur ses grands hommes pour marquer, ce que Purdue fait, la capacité à défendre autour du but et à empêcher les rebonds offensifs reste essentielle.

Le champion en titre Baylor n’a obtenu que 6,4 points par match du centre Jonathan Tchamwa-Tchatchoua, mais il a détruit le jeu intérieur de Gonzaga avec l’aide de 6-10 Flo Thamba et de 6-4, le «garde» de 250 livres Mark Vital. Virginia 2019 a obtenu 1,7 bloc par match de Mamadi Diakite. Villanova 2018 avait Omari Spellman à l’intérieur pour saisir huit rebonds et bloquer 1,5 tirs en moyenne.

Il n’a fallu que trois minutes environ du match de championnat de la NCAA 2021 pour se rendre compte que Gonzaga allait avoir toutes sortes de problèmes face à la puissance écrasante de Baylor; sur leur plateau offensif, Baylor a récupéré 48% des rebonds disponibles.

Purdue a deux centres qui pourraient jouer pour n’importe quelle équipe du pays: 7-4 Zach Edey, récoltant 15,5 points et 7,1 rebonds en 19 minutes par match, et 6-10 Trevion Williams, qui est bon pour 12,4 et 8,8 dans ses 19 minutes. Après de nombreuses conversations d’intersaison pour savoir s’il pouvait les jouer ensemble, Painter a décidé de les faire tourner. Chacun peut jouer avec un minimum de soucis concernant les problèmes de faute ou la fatigue.

2. Jaden Ivey. Une aile 6-4 de South Bend, Indiana – sa mère est l’entraîneur-chef de l’équipe féminine de basket-ball de Notre Dame – Ivey n’a été classé que 89e dans la classe de recrutement 2020 par 247 Sports. Ce n’est pas grave, car Russell Westbrook n’était considéré comme un espoir 3 étoiles qu’à son arrivée à l’UCLA à l’automne 2006.

Et c’est la comparaison qu’on ne peut s’empêcher de faire, car Ivey est l’un des joueurs les plus dynamiques du basketball universitaire au cours des 15 dernières années. Lorsqu’il arrivera en NBA, vraisemblablement après cette saison, Ivey fera instantanément partie de l’élite de l’élite de cette catégorie. Cela ne garantit pas qu’il deviendra une superstar ; Andrew Wiggins a été bon mais pas génial. Mais la capacité de changer de direction en un instant, de contrôler son corps dans les airs, de voler au-dessus de la jante, de se déplacer latéralement pour empêcher les joueurs adverses d’attaquer la voie – toutes ces qualités sont des avantages significatifs au niveau de la Division I.

Il s’est également considérablement amélioré en tant que tireur, passant de 26% sur 25 3 points lors des 23 matchs de la saison dernière à 40% sur 14 marques en seulement huit matchs de 2021-22.

Il pourrait être le meilleur joueur de basket-ball universitaire.

3. Prise de vue périphérique. C’était ma plus grande préoccupation concernant les chaudières entrant dans l’année. Ils se sont classés 181e en pourcentage de 3 points et 120e en pourcentage de buts sur le terrain effectif en 2020-21, selon KenPom.com. Dans une défaite surprise au premier tour du tournoi de la NCAA contre le nord du Texas, les joueurs non nommés Ivey ont tiré 5 sur 18 en profondeur.

À ce jour, ces Boilers sont n° 2 en tir à 3 points et n° 1 en pourcentage de field goal effectif. La senior Sasha Stefanovic – qui était 1 sur 3 lors du match du nord du Texas la saison dernière après avoir été 0-en 4 et n’a pas réussi à marquer lors d’une défaite du Big Ten Tournament en prolongation contre l’Ohio State – est à 11 sur 28 (39,3%) contre principaux adversaires cette saison.

4. Culture. Painter a de nombreux dons en tant qu’entraîneur, mais l’un des plus importants a été l’establishment – ou est-ce vraiment la continuation de ce qu’il a appris et hérité de la légende Gene Keady ? — d’une première opération de programme qui a accueilli et développé les divers talents de joueurs tels que Chris Kramer, Carsen Edwards, E’Twaun Moore et Caleb Swanigan.

Painter construit ses équipes autour des talents de ses joueurs, mais l’engagement envers les Boilers passe avant tout. Ce groupe semble entièrement rallié à cette exigence.

PLUS: Peyton Watson, étudiant de première année de l’UCLA, aide l’équipe à tirer sur le Final Four

Pourquoi Purdue pourrait ne pas atteindre le Final Four

1. Profondeur. Il s’agit de l’équipe la plus profonde du basket-ball universitaire depuis le Kentucky 2015, qui a envoyé neuf joueurs en NBA et n’avait en moyenne même pas 26 minutes par match. La profondeur est censée être une force, non ? C’est vrai, mais c’est un peu comme un téléphone portable.

Trop d’une bonne chose, tu sais ? Il y a une raison pour laquelle certains parents mettent une horloge sur le temps d’écran de leurs enfants.

Lorsque le Royaume-Uni remportait ses 38 premiers matchs au cours de la saison 2014-15, l’abondance de joueurs doués était certainement utile. Mais il y avait aussi une pression pour jouer ceux qui jouaient le mieux, et un talent comme Devin Booker, parce que son tir s’effondrait au fur et à mesure que la saison avançait, n’a pas pu découvrir l’impact qu’il pourrait avoir. Les problèmes au niveau du meneur de jeu ont été déguisés jusqu’à ce que le Royaume-Uni ait besoin de quelqu’un pour gérer les possessions clés en retard contre le Wisconsin lors du Final Four, et Andrew Harrison a trébuché.

Painter joue à 10 joueurs au moins 14 minutes. Personne n’obtient plus de 27. Il utilise plusieurs joueurs dans un style de peloton similaire à UK 2015, associant presque toujours le tireur Isaiah Thompson au point avec Edey et l’as défensif Eric Hunter comme meneur avec Williams. Painter est également assez sage pour mélanger Ivey dans les deux groupes. Plus il est au sol, mieux c’est.

Si vous examinez les scores des derniers Final Fours, vous constaterez que la plupart des équipes de championnat emploient, dans ces plus gros matchs, 7 1/2 joueurs : sept obtiennent des minutes à deux chiffres, une fait une apparition pour que quelqu’un puisse se reposer ou atténuer les fautes. difficulté.

En fin de compte, Painter pourrait être contraint de faire un choix similaire, bien qu’il soit peu probable qu’il réduise autant sa rotation. Cependant, il aura de grandes questions à affronter : qui est le meneur quand cela compte le plus ? Quel groupe est le meilleur pour clôturer des matchs serrés ? Qui est le mieux placé pour ramener les chaudières lorsqu’elles sont en retard ?

Painter est peut-être le meilleur entraîneur de basket-ball universitaire qui n’a pas encore atteint le Final Four. Il pourrait abandonner cette désignation cette saison, mais pour réussir avec une abondance de choix, il faut généralement faire les bons.