Lors de la journée des présidents, une foule de supporters se rend en Floride pour acclamer Trump (VIDEO)

Joe Biden est peut-être à la Maison Blanche, mais les médias sont toujours obsédés par Donald Trump – tout comme ses partisans, qui ont organisé un rassemblement impromptu de la Journée des présidents en Floride et l’ont applaudi alors qu’il rentrait à Mar-a-Lago.

C’est le nom de Trump et non celui de Biden qui a suivi les médias sociaux lundi, alors que les Américains observaient un jour férié fédéral inspiré par leur premier président, George Washington. C’était avant même que des vidéos d’une foule importante bordant la route de la station balnéaire de Trump à West Palm Beach, en Floride, ne commencent à apparaître.

C’est incroyable! 45 revient à Mar-a-Lago cet après-midi, après une journée formidable sur les liens … à cela … ❤️🤍💙🇺🇸🦅 pic.twitter.com/QJwR3hAgMs – Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) 15 février 2021

Un clip, partagé par le responsable des médias sociaux de Trump, Dan Scavino, montre le cortège de l’ancien président traversant lentement une foule de gens applaudissant, agitant des drapeaux américains et Trump, portant des chapeaux rouges emblématiques avec son slogan de 2016 « Make America Great Again » (MAGA).

Surnommé le «Rassemblement pro-Trump ‘pacifique et patriotique’ de la Journée des présidents» l’événement a commencé juste avant midi lundi et a duré plus de trois heures. Right Side Broadcasting Network (RSBN), qui a retransmis en direct le rassemblement, a capturé le moment où Trump est passé et a donné à la foule un « pouces vers le haut » geste pendant qu’ils chantaient «Nous aimons Trump!» et « ETATS-UNIS! »

RUPTURE: L’ancien président Trump vient de se rendre au rassemblement de la journée des présidents de West Palm Beach dans un cortège. pic.twitter.com/Oxrla28qIF – Benny (@bennyjohnson) 15 février 2021

Cependant, ce ne sont pas seulement le personnel de Trump et les médias alternatifs qui sont devenus nostalgiques du 45e président. Plusieurs points de vente ont rendu compte du rassemblement de West Palm Beach, tandis que The Hill a tweeté une vidéo montrant Trump jouant au golf dans son complexe.

Il s’agissait d’une rare observation publique de l’ancien président depuis qu’il s’est envolé pour Mar-a-Lago le matin du 20 janvier, sautant les festivités d’inauguration de Biden.

Il a été invité par les démocrates de la Chambre à témoigner lors de son procès de destitution la semaine dernière, mais a refusé, décrivant l’ensemble du processus comme un coup politique inconstitutionnel persécutant un citoyen privé. Samedi, le Sénat n’a pas obtenu les votes nécessaires pour le condamner.

