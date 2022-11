Lors de la journée des célibataires d’Alibaba, les paniers sont remplis de marques chinoises

Zhao Han, directeur des ventes de 28 ans dans une entreprise de tourisme de Shanghai, avait l’habitude de se rendre au Japon pour acheter des produits de soins de la peau hors taxes de Shu Uemura et Shiseido, deux marques japonaises. Mais lorsque la Chine a fermé ses frontières pendant la pandémie, elle a trouvé à Winona une alternative intéressante.

“Pourquoi devrais-je payer trois fois plus cher pour des produits étrangers chers ?” a demandé Mme Zhao, 28 ans. Elle a déclaré que 70 % des produits qu’elle avait achetés lors des ventes de la Journée des célibataires de cette année étaient des marques nationales.

Alors que Winona et d’autres marques nationales de cosmétiques ont bondi l’année dernière, les ventes des principaux concurrents étrangers, tels que Lancôme et L’Oréal, ont souffert. Cette année, lors d’un livestream du populaire influenceur des médias sociaux Li Jiaqi, Winona a vendu plus d’un milliard de yuans (plus de 137 millions de dollars) de crèmes pour le visage et d’autres produits en quelques heures seulement, ont rapporté les médias d’État chinois.

Winona n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Certaines marques se sont penchées plus explicitement sur la culture chinoise, en réaction aux efforts plus larges soutenus par l’État pour renforcer le patrimoine culturel et la tradition. Chicecream a vendu des glaces en forme de tuiles chinoises et Florasis a créé des kits de maquillage en relief avec des œuvres d’art qui ressemblent à des peintures de paysages chinois.

Lorsque Rao Yong, 36 ans, a ouvert une boutique en ligne vendant de l’artisanat traditionnel chinois en 2014, il considérait cela comme un passe-temps. Au fil du temps, alors que le parti promouvait l’importance de la culture chinoise, il est devenu une entreprise à part entière.

“La culture chinoise elle-même est extraordinaire, mais dans le passé, les gens ont peut-être choisi de l’ignorer”, a-t-il déclaré.

M. Rao tire environ 5 % de ses revenus de la Journée des célibataires. Cette année, son entreprise a été touchée par les fermetures en Chine, mais il est optimiste.