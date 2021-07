Lors de la fête du 4 juillet, Biden célébrera les progrès de COVID et marquera son bilan

WASHINGTON – Alors que les Américains se rassemblent pour célébrer le jour de l’indépendance à travers le pays, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden organisent leur propre fête sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

« Aujourd’hui, nous célébrons l’Amérique. Notre liberté, notre liberté, notre indépendance. Le 4 juillet est un jour sacré dans notre pays. Une journée d’histoire, d’espoir, de souvenir et de résolution, de promesses et de possibilités », a déclaré Biden dans des remarques célébrant les vacances

La célébration comprenait un barbecue pour les familles des militaires et les travailleurs essentiels, que Biden a remercié pour leur service continu au pays tout au long de la pandémie.

« C’est le plus grand honneur de servir en tant que commandant en chef », a déclaré le président aux militaires réunis. « Merci pour votre service et votre sacrifice. »

Dans des remarques avant un feu d’artifice, Biden a souligné la baisse du nombre de cas de coronavirus dans le pays et le recours généralisé à la vaccination, tout en prenant le temps de reconnaître les plus de 600 000 Américains décédés des coronavirus pendant la pandémie.

Biden a également évoqué l’importance de la démocratie, un thème fréquent de sa présidence. « Chaque jour, on nous rappelle qu’il n’y a rien de garanti pour notre démocratie », a averti le président. Biden a ensuite averti que « le droit de voter et que ce vote soit compté » est sacré, faisant référence aux efforts de l’administration pour renforcer les droits de vote dans tout le pays.

En mars, Biden a exhorté les Américains à se faire vacciner pour « faire de ce jour de l’indépendance vraiment spécial ». 70% des adultes se font vacciner, un seuil selon de nombreux responsables de la santé publique suffisant pour l’immunité collective.

Depuis l’annonce de Biden, l’administration a fait la promotion des vaccins dans un blitz dans les médias et a travaillé avec les États et les localités pour améliorer l’accès et augmenter la confiance du public.

Le pays est légèrement en deçà de l’objectif de Biden, avec 67% des adultes recevant au moins une dose avant les vacances. Les taux de vaccination n’étaient même pas partout au pays; 20 États et le District de Columbia ont dépassé l’indice de référence de Biden, avec 30 États à la traîne.

