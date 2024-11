Lors de la course au Sénat dans le Wisconsin, le message final d’Eric Hovde se concentre sur la sexualité de Tammy Baldwin

Dans le Wisconsin La course au Sénat américain très disputéele républicain Eric Hovde a concentré une grande partie de son message final sur l’attaque de la carrière financière de la petite amie de la sénatrice démocrate Tammy Baldwin, soulignant leur relation homosexuelle.

Dans une série de publicités télévisées lors de la dernière ligne droite des élections, la campagne de Hovde a mentionné à plusieurs reprises Maria Brisbane, la qualifiant de « partenaire de vie » ou de « petite amie » de Baldwin. Baldwin désigne publiquement Brisbane comme sa petite amie.

Un une telle annonceissu de la campagne de Hovde et d’un comité conjoint de collecte de fonds, met en scène une femme qui s’identifie comme une résidente du Wisconsin reprochant à Baldwin d’être « au lit avec Wall Street ».

« Alors qu’elle dort dans l’appartement d’un million de dollars de sa petite amie à New York, les familles du Wisconsin sont frappées par une inflation élevée et des aumônes pour les immigrants illégaux. »

« Tammy et sa petite amie vivent largement tandis que les familles du Wisconsin paient la note », ajoute la femme.

Une autre publicité de la campagne Hovde présente un narrateur parlant de la relation de Baldwin avec Brisbane.

«Voici la sénatrice Tammy Baldwin», dit le narrateur. « Voici sa compagne de vie, Maria Brisbane, une cadre de Wall Street qui gagne des millions en conseillant aux super riches comment gagner de l’argent grâce aux industries réglementées par Tammy. »

« Tammy ne rentre pas chez elle dans le Wisconsin la plupart des week-ends. Elle préférerait être à New York, dans l’appartement de Maria à 7 millions de dollars », ajoute le narrateur.

Dans l’ensemble, sept des 34 publicités télévisées des républicains diffusées le mois dernier dans le cadre de la course au Wisconsin, qui contribuera à déterminer l’équilibre des pouvoirs au Sénat, ont fait référence à la petite amie de Baldwin, selon la société de suivi AdImpact. Le nombre de fois où ces sept publicités ont été diffusées représente plus d’un quart de toutes les publicités télévisées républicaines anti-Baldwin au cours du mois dernier.

Baldwin est devenue la première femme ouvertement homosexuelle élue au Congrès en 1998 et la première candidate ouvertement homosexuelle élue au Sénat américain en 2012. Brisbane est conseiller en patrimoine privé pour une filiale de Morgan Stanley. Baldwin et Brisbane se fréquentent depuis 2018.

Maintenant en lice pour un troisième mandat au Sénat, Baldwin a déclaré que les attaques visaient à détourner l’attention de son bilan.

« Ce genre de choses est généralement considéré comme interdit en politique, n’est-ce pas ? Pour parler de la vie personnelle des gens, des membres de leur famille », a déclaré Baldwin lors d’une récente apparition sur MSNBC. « Andrea Mitchell rapporte.»

« Eric Hovde essaie désespérément de nous distraire de ses véritables vulnérabilités et conflits d’intérêts », a-t-elle ajouté.

Hovde, un homme d’affaires multimillionnaire et propriétaire d’une banque, a également fait écho à certaines des attaques de ses publicités sur la piste.

Dans leur débat le mois dernierle seul du cycle, Hovde a critiqué à plusieurs reprises la relation de Baldwin avec Brisbane, déclarant à un moment donné : « C’est moi qui suis contre les grandes sociétés pharmaceutiques. C’est votre partenaire de Wall Street qui investit dans les grandes sociétés pharmaceutiques que vous supervisez.

À un autre moment du débat du 18 octobre, Baldwin a riposté en déclarant : « Eric Hovde devrait rester en dehors de ma vie personnelle – et je pense que je parle au nom de la plupart des femmes du Wisconsin : il devrait rester en dehors de toutes nos vies personnelles. »

Dans une déclaration en réponse aux questions sur la stratégie visant à mettre en lumière la relation de Baldwin, le porte-parole de la campagne Hovde, Zach Bannon, a déclaré : « Nous sommes d’accord avec la version 2009 de Tammy Baldwin et tout effort visant à détourner l’attention des faits de ce conflit d’intérêts ne rend pas service à la communauté. les gens du Wisconsin qui méritent la transparence.

La déclaration de Bannon fait référence à un récent rapport de CNN sur les commentaires faits par Baldwin en 2009, affirmant que les partenaires domestiques légaux des titulaires de fonctions gays et lesbiennes devraient être soumis aux mêmes exigences en matière de divulgation financière annuelle que les couples mariés hétérosexuels.

«Tous les membres du Congrès déposent des déclarations financières annuelles. Les membres mariés doivent déposer des renseignements très importants sur les revenus de leur conjoint, leurs investissements, leurs dons et leurs dettes, et cetera. Il est certain que l’intérêt public exigerait que ces obligations s’appliquent également aux partenaires des responsables gays et lesbiennes », a déclaré Baldwin lors d’une audience au Congrès en 2009.

Baldwin et Brisbane ne sont pas mariés et ne sont pas non plus des partenaires domestiques légaux. De plus, Baldwin ne siège à aucun comité – par exemple, les comités sénatoriaux des banques ou des finances – qui réglementeraient les questions de Wall Street.

Les responsables de la campagne Baldwin et les organisations de défense des droits LGBTQ ont déclaré que les lignes d’attaque de Hovde équivalaient à un stratagème cynique de la part des républicains.

« Le sénateur. L’orientation sexuelle de Baldwin ne figure pas sur le bulletin de vote, et des publicités comme celle-ci révèlent une fois de plus l’hostilité de son adversaire envers les personnes LGBTQ », a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente et directrice générale de GLAAD. « Le sénateur. Baldwin n’a jamais caché qui elle est à ses électeurs et a fait ses preuves en matière de promotion de l’égalité et de la prospérité pour tous dans le Wisconsin et pour les habitants de tout le pays.

Kelley Robinson, présidente de Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense des droits LGBTQ du pays, a ajouté dans un communiqué : « Les habitants du Wisconsin veulent un leader éprouvé avec une expérience dans la résolution de problèmes. Ce leader est Tammy Baldwin.

« Eric Hovde n’a fait guère plus que semer la haine et la division, y compris des sifflements honteux et des attaques contre le sénateur Baldwin », a ajouté Robinson.

La campagne des droits de l’homme a approuvé Baldwin dans la course. GLAAD n’a pas apporté d’approbation formelle mais a guides de ressources publiés pour les électeurs qui met en valeur chaque le bilan du candidat sur les questions LGBTQ.

Le porte-parole de la campagne Baldwin, Andrew Mamo, a déclaré dans un communiqué : « Eric Hovde a investi sa fortune dans l’une des campagnes les plus sombres et les plus controversées de l’histoire du Wisconsin. »

« Les habitants du Wisconsin rejetteront Hovde parce qu’ils savent que Tammy Baldwin se présente, écoute et travaille avec n’importe qui pour faire le travail », a-t-il ajouté.

Hovde et ses alliés ont également diffusé plusieurs publicités ciblant Baldwin sur des questions transgenres qui reflètent celles diffusées à travers le pays par l’ancien président. Donald Trump et au nom d’autres candidats républicains au Sénat.

Les annonces de Hovde en incluent une qui accuse faussement Baldwin de « financer une clinique qui propose des thérapies transgenres aux mineurs sans autorisation parentale » et une autre qui l’accuse de aider à financer une organisation à but non lucratif qui « défend un programme LGBTQ agressif envers les enfants sans la participation des parents ».

Ces publicités surviennent au milieu d’une âpre course à la lutte contre l’État qui s’est resserrée au cours de ses dernières semaines et a donné lieu à de nombreuses attaques personnelles.

Baldwin et les groupes démocrates extérieurs avoir mis en lumière dans lequel Hovde a largement vécu Californie au cours des dernières années. Hovde a également fréquemment attaqué Baldwin en le qualifiant de politicien de carrière déconnecté de la réalité.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com