Lors de la conception de “The Sea Beast”, les animateurs transpirent les détails

Grâce aux tests Covid-19, il est normal que quelqu’un se soit intimement familiarisé avec l’intérieur du nez humain au cours des deux dernières années. Mais en faisant des recherches pour son nouveau film d’animation, le réalisateur Chris Williams a plongé plus profondément dans les narines que la plupart d’entre nous.

“J’ai regardé des vidéos de minuscules caméras naviguant dans les voies nasales”, a-t-il déclaré. Il a également choisi Google Images, explorant les cavités des sinus de différents animaux.

L’impulsion pour la collecte de connaissances nasales de Williams était une scène dans “The Sea Beast”, sur Netflix, qui pourrait être le projet d’animation numérique le plus ambitieux que la société de streaming ait entrepris à ce jour. Réalisé par Williams et écrit par Williams et Nell Benjamin, “The Sea Beast” se déroule dans un monde fantastique où des équipages de chasseurs combattent des monstres colossaux à l’aide de grands navires en bois. (Les influences comprenaient “Master and Commander: The Far Side of the World”, King Kong et Cartes de la Renaissance dans lequel des monstres illustrés hantent la haute mer.)