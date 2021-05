Lors de la 2e tentative de Barcelone, Lieke Martens Eye Champions League couronne

Le milieu de terrain néerlandais Lieke Martens dans le Ligue des champions féminine de l’UEFA final avec FC Barcelona pour la deuxième fois en trois saisons et elle sent cette fois qu’ils sont plus prêts à relever le défi. Barcelone était en finale de la Ligue des champions lors de la saison 2018-19 et a affronté Lyon, alors vainqueur de la Ligue des champions à cinq reprises, et les favoris ont gagné 4-1. Deux saisons plus tard, Barcelone est à nouveau en finale de la Ligue des champions et cette fois, ils sont contre Chelsea, championne de la Super League féminine de la FA.

Barcelone a eu une saison fantastique jusqu’à présent et ils sont déjà les Champions de la division Primera. Ils sont toujours invaincus en championnat et ont marqué 128 buts en seulement 26 matches, après n’en avoir concédé que cinq. Levante, deuxième, a disputé 29 matchs et malgré trois matchs de moins, Barcelone a 16 points d’avance sur eux. Barcelone doit également disputer la demi-finale de la Copa de la Reina le 26 mai et est également favorite pour remporter ce tournoi.

Avec ce genre de confiance, le FC Barcelone affrontera Chelsea en finale de la Ligue des champions le 17 mai et Martens a déclaré qu’au sein du camp, «le sentiment est incroyable».

«Nous avons eu une très bonne saison jusqu’à présent. Nous attendons vraiment avec impatience la finale. Nous avions atteint la finale en 2019 et nous voulons vraiment gagner cette fois. C’est différent du dernier, nous nous sentons plus prêts. En espérant un spécial.

«C’est une très bonne expérience pour l’équipe que nous ayons fait la finale une fois. Toute cette expérience aidera l’équipe à jouer dimanche. Avec la pression et tout le reste, cela aidera. Nous chercherons à profiter de tout ce que nous avons et aimerons continuer », a déclaré Martens lors de la journée des médias mercredi.

Barcelone avait remporté une victoire cumulée 3-2 contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions. Avec le style de presse du PSG, Barcelone a pu dicter les conditions et jouer son style. Cependant, Chelsea étant une équipe de contre-attaque et une fois que cela prend bien ses chances, ce sera un tout autre défi en finale.

Martens était d’avis que Barcelone devrait jouer son propre match, mais le facteur clé serait de tirer le meilleur parti des chances qu’ils obtiennent pendant le match. «Comment nous avons joué toute la saison, cela nous donne confiance. Nous devons faire en sorte que les chances que nous obtenions comptent, car c’est important contre les grandes équipes car vous n’en avez pas trop. Ils (PSG et Chelsea) sont deux équipes différentes avec des qualités différentes et nous devons nous adapter. Nous avons utilisé nos opportunités contre le PSG. Chelsea contre-attaque et nous devons voir comment nous pouvons faire pression sur les côtés. C’est complètement différent du PSG. «

Martens a qualifié la finale de la Ligue des champions de « match le plus important de l’année » et a déclaré que malgré la finale de la Coupe d’Espagne à venir également, leur objectif principal est dimanche.

«Nous avons un très bon feeling cette saison mais en finale, tout peut arriver. Nous allons tout donner, nous avons travaillé très dur. Je crois en l’équipe et nous serons différents d’il y a deux ans.

«Nous nous concentrons sur la finale car c’est le match le plus important de l’année. Nous avons la demi-finale de la Coupe, mais c’est plus tard et nous nous concentrons entièrement sur la finale de l’UCL », a-t-elle déclaré.

Martens elle-même a eu une bonne saison et a été cruciale pour le succès de Barcelone. Martens aime jouer à gauche au milieu de terrain et possède une grande capacité technique et des compétences en dribble. Pendant toute la saison, elle a toujours été un danger pour les adversaires en raison de son rythme et de son sens du but. En fait, Martens a marqué deux buts contre le PSG en demi-finale de l’UWCL, ce qui a aidé son équipe à se qualifier pour la finale.

«Cette saison, j’ai bien joué et le niveau de toute l’équipe est élevé. Nous sommes désormais champions (en Espagne) mais le match le plus important de l’année se déroule dimanche.

«J’ai dû faire face aux attentes au début bien sûr. Ma vie a beaucoup changé mais tu ne peux pas continuer à y penser. Plus tard, nous avons également changé de style, ce qui me convient mieux. Nous sommes plus attaquants et en avant maintenant et cela me convient. Vous pouvez toujours faire mieux et j’essaie de me pousser tous les jours », a expliqué Martens.

Martens a ri et a partagé qu’elle aimait le fait que peu de gens la reconnaissent à Barcelone. «Il n’y a pas trop de Néerlandais à Barcelone maintenant et c’est donc plus relaxant (sourires). La plupart des Néerlandais me reconnaissent et donc, je peux marcher dans la rue normalement et j’aime ça en fait. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici