Lors de conversations téléphoniques, Xi avertit Biden de ne pas “jouer avec le feu” à Taiwan

Le président Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont eu jeudi des entretiens téléphoniques “francs”, Xi avertissant le dirigeant américain de ne pas “jouer avec le feu” à Taiwan, selon les médias d’Etat chinois.

Le sommet virtuel qui a duré plus de deux heures a eu lieu alors que Pékin et Washington risquent de plus en plus un conflit ouvert sur l’île autonome, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

“Ceux qui jouent avec le feu finiront par se brûler”, a déclaré Xi à Biden en référence à Taïwan, selon l’agence de presse officielle Xinhua – en utilisant le même langage qu’il avait utilisé lors de leur conversation en novembre dernier.

“J’espère que la partie américaine comprendra parfaitement cela”, a déclaré Xi à Biden.

“La position du gouvernement et du peuple chinois sur la question de Taiwan est cohérente”, a déclaré Xi. “C’est la ferme volonté de plus de 1,4 milliard de Chinois de sauvegarder fermement la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la Chine.”

Le dernier point d’éclair est un possible voyage de l’allié de Biden et président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sur l’île, qui a son propre gouvernement démocratique distinct.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, avait déclaré que “les tensions sur le comportement agressif et coercitif de la Chine dans l’Indo-Pacifique” seraient une priorité à l’ordre du jour – en utilisant le terme de l’administration américaine pour la région Asie-Pacifique.

Bien que des responsables américains se rendent fréquemment à Taïwan, séparé par une étroite bande d’eau du continent chinois, Pékin considère un voyage à Pelosi comme une provocation majeure. Elle est en deuxième ligne à la présidence américaine et, compte tenu de sa position, peut voyager avec un transport militaire.

Washington “supportera les conséquences” si le voyage, que Pelosi n’a pas encore confirmé, se poursuit, a averti mercredi la Chine.

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, a déclaré aux journalistes que si Pelosi demandait “un soutien militaire, nous ferons le nécessaire pour assurer une conduite sûre et sûre de leurs affaires”.

Et le différend autour de Pelosi n’est que la pointe d’un iceberg, les responsables américains craignant que Xi envisage de recourir à la force pour imposer un contrôle sur Taiwan démocratique.

Autrefois considérée comme improbable, une invasion, ou une forme moindre d’action militaire, est de plus en plus considérée par les observateurs chinois comme possible – peut-être même chronométrée pour renforcer le prestige de Xi lorsqu’il entrera plus tard cette année dans un troisième mandat.

Les commentaires contradictoires de Biden sur la question de savoir si les États-Unis défendraient Taïwan – il a déclaré en mai que ce serait le cas, avant que la Maison Blanche n’insiste sur le fait qu’il n’y avait aucun changement dans la politique d’« ambiguïté stratégique » – n’ont pas atténué la tension.

Pas de vis-à-vis

Biden est fier d’entretenir une relation étroite avec Xi depuis des années, mais – en grande partie à cause des restrictions de voyage de Covid-19 – les deux ne se sont pas encore rencontrés en personne depuis qu’il a pris ses fonctions.

Selon la Maison Blanche, l’objectif principal de Biden est d’établir des “garde-corps” pour les deux superpuissances.

Cela vise à garantir que, bien qu’ils soient en profond désaccord sur la démocratie et qu’ils soient de plus en plus rivaux sur la scène géopolitique, ils puissent éviter un conflit ouvert.

“Il veut s’assurer que les lignes de communication avec le président Xi sur toutes les questions, qu’il s’agisse à nouveau de questions sur lesquelles nous sommes d’accord ou de questions sur lesquelles nous avons des difficultés importantes – qu’ils puissent toujours prendre le téléphone et parler à l’un à l’autre franchement”, a déclaré Kirby.

Où placer les garde-corps, cependant, est difficile au milieu de tant de différends non résolus, y compris une guerre commerciale qui mijote commencée sous la présidence de Donald Trump.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden pouvait lever une partie des droits d’importation de 25% imposés sur des milliards de dollars de produits chinois par Trump, Kirby a déclaré qu’il n’y avait toujours pas de décision.

“Nous pensons… que les tarifs qui ont été mis en place par son prédécesseur étaient mal conçus. Nous pensons qu’ils ont augmenté les coûts pour les familles et les petites entreprises américaines, ainsi que pour les éleveurs. Et c’est, vous savez, sans réellement s’attaquer à certaines des pratiques commerciales préjudiciables de la Chine », a déclaré Kirby.

Mais “je n’ai aucune décision à prendre concernant les tarifs du président. Il travaille sur cette question.”