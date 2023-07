Lorraine Stanley et Clair Norris d’EastEnders regardent des mondes loin de Walford dans un instantané glamour hors écran

LORRAINE Stanley et Clair Norris ont regardé des mondes loin de Walford alors que les stars d’EastEnders posaient ensemble hors écran.

Les fans d’EastEnders connaîtront Lorraine, 47 ans, en tant que gobby Karen Taylor tandis que Clair, 25 ans, joue sa fille à l’écran Bernadette.

Instagram

Clair a posté un doux message d’anniversaire à sa mère à l’écran Lorraine[/caption] Bbc

Le duo joue Bernie et Karen dans EastEnders[/caption]

Bien qu’ils ne ressemblent en rien à leurs personnages de feuilleton dans la vraie vie, Clair a prouvé que le duo était tout aussi proche lorsqu’elle a posté le cliché glam avec un doux message pour célébrer l’anniversaire de Lorraine.

Elle a écrit: « Joyeux anniversaire à la personne la plus gentille, la plus drôle et la plus solidaire avec qui j’ai la chance de travailler.

« Tu as été mon rocher à travers tout cela. Je t’aime! »

Clair a également ajouté une chaîne d’emojis au cœur rouge à côté de la photo, qui la montrait portant une robe bleue plongeante avec des détails scintillants.

Pendant ce temps, Lorraine avait l’air incroyable dans le retour en arrière alors qu’elle posait dans un visage plein de maquillage glamour – loin de Karen dépouillée.

Plus tôt ce mois-ci, Karen a été rejointe pour les célébrations d’anniversaire par des co-stars, dont ses fils à l’écran Danny Walters, qui joue Keanu, et l’ancien acteur de Keegan Baker, Zack Morris.

Était également présente Shona McGarty, qui joue Whitney Dean dans le feuilleton BBC1.