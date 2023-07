Lorraine Stanley d’EastEnders révèle le moment exact où elle a proposé à son petit ami de longue date après avoir confirmé ses fiançailles

La star d’EASTENDERS, Lorraine Stanley, a révélé le moment exact où elle a proposé à son petit ami de longue date.

La star par intérim est célèbre pour ses hauts et ses bas en tant que Karen Taylor dans le feuilleton de la BBC, mais sa propre vie personnelle semble être à la hausse.

Lorraine Stanley a révélé le moment exact où elle s’est fiancée[/caption] Instagram

Elle a confirmé la nouvelle sur Instagram[/caption] Bbc

Lorraine est célèbre pour son rôle de Karen Taylor dans EastEnders[/caption]

Lorraine a confirmé qu’elle s’était fiancée à son partenaire de neuf ans Mark Perez et a maintenant montré aux fans le moment exact où la proposition a eu lieu.

Elle a confirmé que le moment spécial avait eu lieu le jour de l’anniversaire de Mark le mois dernier.

Un Mark torse nu semblait se détendre sur une chaise longue chez eux lorsque Lorraine a posé la question.

Dans une légende, elle a écrit : « Oui, je lui ai proposé son anniversaire le 25/6/23… et je sais que ce n’est pas une année bissextile, et je ne l’avais pas planifiée, c’était la chose la plus impulsive que j’ai faite à ce jour, mais c’était le moment parfait. »

L’actrice, 47 ans, a pris à Instagram pour partager un doux cliché d’elle avec Mark pour partager l’heureux nouvelles avant d’entrer dans les détails du moment précieux.

On pouvait la voir rayonner vers Mark alors qu’elle posait avec son bras autour de lui.

La star était vêtue pour le moment d’une robe blanche avec un diadème scintillant.

Lorraine a simplement légendé sa photo: « Je t’aime bébé #Fiancé. » Elle a ajouté une série de émojis y compris un coeur d’amour et une bague de fiançailles.

Elle et Mark sont ensemble depuis neuf ans et l’année dernière, elle a partagé des photos d’eux célébrant leur huitième anniversaire.

Lorraine laisse régulièrement les fans sans voix lorsqu’ils regardent à des mondes éloignés de Karen, résidente de Walford, dans vrai vie.

Karen et Mark sont ensemble depuis neuf ans[/caption] Getty

Elle a admis que c’était un geste impulsif[/caption]