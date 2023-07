Lorraine Stanley d’EastEnders prend une photo rare d’une maman rarement vue après une proposition de choc

L’actrice d’EASTENDERS, Lorraine Stanley, était tout sourire alors qu’elle partageait un nouveau cliché avec sa mère rarement vue.

Son dernier message est venu après qu’elle ait confirmé ses fiançailles choquantes à ses fans.

Instagram

Lorraine a partagé une image avec sa mère rarement vue, June[/caption] Instagram

Elle a récemment confirmé ses fiançailles[/caption] Bbc

Lorraine est célèbre pour son rôle de Karen Taylor[/caption]

Lorrainequi est célèbre pour avoir joué le rôle de Karen Taylor dans le feuilleton de la BBC, tient régulièrement ses fans au courant de sa vie en dehors d’Albert Square.

Cette fois, c’est sa mère, June Goldring, qui a participé à l’action alors qu’elles rayonnaient toutes les deux alors qu’elles profitaient d’une balade en voiture.

Lorraine a légendé le cliché: «Chrysanthèmes rentré à la maison, elle me manque déjà.

Elle a ensuite gentiment ajouté: « Je t’aime xxx. »

Son message intervient après que Lorraine a stupéfié ses fans en annonçant ses fiançailles avec son partenaire de longue date, Mark Perez.

Elle a partagé le moment exact où elle a posé la question à son futur mari, en ligne.

Un Mark torse nu semblait se détendre sur une chaise longue chez eux lorsque Lorraine a posé la question.

Dans une légende, elle a écrit : « Oui, je lui ai proposé son anniversaire le 25/6/23… et je sais que ce n’est pas une année bissextile, et je ne l’avais pas planifiée, c’était la chose la plus impulsive que j’ai faite à ce jour, mais c’était le moment parfait. »

L’actrice, 47 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une douce photo d’elle avec Mark pour partager l’heureuse nouvelle avant d’entrer dans les détails du précieux moment.

On pouvait la voir rayonner vers Mark alors qu’elle posait avec son bras autour de lui.

La star était vêtue pour le moment d’une robe blanche avec un diadème scintillant.

Lorraine a simplement légendé sa photo: « Je t’aime bébé #Fiancé. » Elle a ajouté une série d’emojis dont un cœur d’amour et une bague de fiançailles.