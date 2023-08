Lorraine Stanley confirme la hache d’EastEnders avec un message émotionnel remerciant les acteurs de la BBC

La star d’EASTENDERS, Lorraine Stanley, a confirmé sa sortie en tant que Karen Taylor.

Le Sun a révélé comment l’actrice Karen Lorraine avait été exclue du feuilleton dimanche après sept ans à jouer la mère célibataire.

Maintenant Lorraine a admis que le feuilleton lui manquera après son départ et elle a remercié les fans pour leur soutien.

Écrire sur Instagram, elle a dit : « Salut tout le monde ! Je suis tellement reconnaissante pour tous vos adorables messages de la semaine dernière.

« Merci à @daranlittle d’avoir créé les Taylors et au Bbc pour m’avoir donné l’opportunité de jouer un personnage aussi fabuleux.

« @bbceastenders, je serai triste de dire au revoir à Karen Taylor et tous les acteurs et l’équipe d’Eastenders me manqueront.

« Cependant, j’attends avec impatience mon suivant chapitre et ravi d’être à nouveau un acteur au travail et de démarrer de nouvelles entreprises.

« Encore une fois, vos aimables paroles de soutien ont été incroyables !!! Je vais manquer mon famalam Taylor / Baker @clair_norris @danny_walters & Roger @matthew_james_morrison….Beaucoup d’amour xxx »

Elle sera écrite à la fin de l’année.

Une source a déclaré: «C’est toujours un appel difficile pour les patrons lorsqu’il s’agit de décider quels personnages quitteront le feuilleton, mais cela doit être fait pour garder les scénarios frais et créer de nouveaux arcs pour les personnages.

« Lorraine a eu une excellente course sur le feuilleton et était un véritable voleur de scène avec son timing comique et elle a certainement fait sa marque auprès des fans. »

Plus tôt ce mois-ci, Lorraine, née à Portsmouth, a annoncé ses fiançailles avec son partenaire de neuf ans, Mark Perez. Ils ont une fille ensemble.

Le mois dernier, EastEnders a remporté le premier prix aux British Soap Awards et devrait en récolter davantage aux Inside Soap Awards cette année.

Le producteur exécutif Chris Clenshaw a fait une série de gestes audacieux, notamment en ramenant les piliers Adam Woodyatt, qui joue Ian Beale, et la hérissée Cindy, jouée par Michelle Collins.