Lorraine révèle une énorme surprise à propos du pub Woolpack d’Emmerdale lors d’une rare tournée dans les coulisses

Fans d’EMMERDALE, nous avons eu un secret surprise ce matin pendant la Lorraine.

Lorraine était en direct d’Emmerdale pour une émission spéciale pour célébrer le 50e anniversaire du feuilleton emblématique d’ITV.

Lorraine a eu un accès spécial à l’ensemble d’Emmerdale[/caption]

Elle a dit aux fans à la maison que le pub avait en fait du vrai alcool[/caption]

Elle a fait le tour du célèbre plateau, donnant aux téléspectateurs à la maison un rare aperçu des coulisses et leur révélant un certain nombre de secrets en cours de route.

Et lors de sa visite sur le plateau, Lorraine a révélé un secret sur le tristement célèbre pub Woolpack dont les téléspectateurs n’étaient peut-être pas au courant auparavant.

Le présentateur de télévision a déclaré aux fans que le pub servait en fait de l’alcool.

Les boissons sont toutes réelles et il n’y a pas de magie sur le plateau, tout est réel.

Lorraine traînait autour de The Woolpack et discutait avec les stars ainsi qu’avec les acteurs et l’équipe du spectacle pour célébrer l’anniversaire légendaire du spectacle.

Lors de sa visite dans les Dales, Lorraine a parlé à l’actrice Daisy Campbell de son scénario de naissance à venir qui la verra prise dans la tempête alors qu’elle entrera en travail.





Elle a également discuté avec Nicola Wheeler, qui joue Nicola King, de son implication dans la catastrophe météorologique à venir et de la façon dont son personnage visait à injecter une touche de comédie dans les débats.

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h30 sur ITV et ce dimanche à 19h.