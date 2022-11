Lorraine Kelly révèle une incroyable transformation corporelle après avoir abandonné deux tailles de robe

LORRAINE Kelly a parlé de sa perte de poids spectaculaire – disant à ses abonnés qu’elle a perdu une pierre et demie.

La star d’ITV, 62 ans, a expliqué qu’elle avait baissé de deux tailles de robe en insistant: “Je trouve facile de ne pas l’enlever.”

Lorraine a partagé des photos d’elle avant et après la perte de poids, dont une la montrant devant une pizza avec un verre de vin.

L’autre l’a montrée en rose dans les coulisses de son émission dans les couloirs du Television Center à West London.

La co-star d’ITV de Lorraine, Susanna Reid, a commenté: “Tu es magnifique dans tous les sens x.”

La présentatrice de télévision de jour a déclaré plus tôt qu’elle avait pris du poids après avoir mangé des beignets le matin et dégusté des plateaux de chocolat le soir.

Elle a déclaré: “À la fin de 2021, je mettrais une pierre et demie et je faisais une taille 14.”

Lorraine a perdu du poids en rejoignant WW – anciennement connu sous le nom de WeightWatchers – pour qui elle est ambassadrice et en se rendant à des réunions hebdomadaires.

Elle a écrit sur Instagram aujourd’hui, à côté de ses deux photos: “Wow, je ne peux pas croire que les deux photos sont moi !!

"J'ai perdu deux tailles de robe – j'ai perdu une pierre et demie – et le meilleur de tout, c'est que je trouve facile de ne pas l'enlever – tout cela grâce à @ww.uk."





Elle a ajouté : « Le programme WW m’a aidée à créer et à conserver des habitudes saines.

“L’application m’aide à suivre ce que je mange, combien de temps je dors et quel exercice je fais, ainsi qu’à m’assurer que je bois suffisamment d’eau et à me donner de nombreuses recettes délicieuses à cuisiner (ou au moins à essayer haha !)”