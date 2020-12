Lorraine Kelly a dévoilé la justification de son raisonnement pour trouver la politicienne Esther McVey «ennuyeuse».

La légende de la télévision du matin, âgée de 61 ans, s’est heurtée à Esther, 53 ans, l’année dernière, lorsque le député était invité sur Good Morning Britain.

Piers Morgan avait demandé à Lorraine si elle se rappelait avoir travaillé avec Esther sur GMTV dans les années 1990, la star écossaise aux manières douces affirmant qu’elle ne pouvait pas «se souvenir» des tenants et aboutissants du travail avec son ancien collègue.

L’échange a conduit à des rumeurs d’une querelle de plusieurs décennies entre les deux – que Lorraine a minimisé, cependant, elle a peut-être à nouveau lancé le nid de frelons avec une nouvelle interview.

Lors d’une interview conjointe avec sa fille Rosie, âgée de 26 ans, pour le magazine Fabulous, Lorraine a expliqué qu’il en fallait beaucoup pour qu’elle se fâche.







Elle a dit: «Mais quand je suis agacée, je suis agacée. Tout le monde essaie juste de vaquer à ses occupations, alors je déteste le sectarisme et l’intimidation et vous le voyez malheureusement souvent en ligne.

«Je pense juste que c’est le genre de chose qui me mettrait vraiment, vraiment en colère.»

On a ensuite demandé à la star si « le sectarisme et l’intimidation » pouvaient être la raison de sa fameuse dispute avec la politicienne Esther en juin dernier.

Levant le couvercle, Lorraine a déclaré: «Elle avait été citée comme disant des choses vraiment terribles, en particulier à l’égard de la communauté LGBT. J’ai juste pensé: « Non, tu ne fais pas ça ». »







Elle a ajouté: «Ann Widdecombe était la même. Les gens ne devraient pas être toxiques. Je ne comprends tout simplement pas.

Esther a déjà été critiquée pour ses opinions sur l’enseignement des relations LGBT dans les écoles.

Pendant ce temps, Lorraine a peut-être oublié d’ajouter les Covidiots à sa liste de personnes qui la fâchent énormément alors qu’elle a tourné sa fureur contre la pop star Rita Ora et le journaliste Kay Burley la semaine dernière pour les blâmer tous les deux pour ne pas avoir respecté les règles de verrouillage de Covid.







Le mois dernier, la chanteuse de I Will Never Let You Down, Rita… s’est laissée tomber quand elle a organisé une fête illégale pour le 30e anniversaire au milieu d’un lock-out dans toute l’Angleterre.

Et elle a encore enragé les fans la semaine suivante quand il est apparu qu’elle n’avait pas respecté les directives de quarantaine de Covid après s’être rendue en Égypte pour effectuer un concert.

Pendant ce temps, la légende de Sky News Kay a suscité l’indignation la semaine dernière lorsqu’il est apparu qu’elle – avec une série d’autres animateurs et journalistes de Sky News – avait enfreint les règles de verrouillage pour sortir fêter son 60e anniversaire.









Kay a enfreint la règle de six pour avoir 10 invités lors d’un dîner dans un club du centre de Londres, puis est allé dans un deuxième club après le couvre-feu, et aurait ensuite emmené des amis à la maison pour d’autres célébrations.

Elle a depuis été suspendue de Sky pendant six mois à la suite d’une enquête des patrons du réseau.

Lorraine a frappé à la fois Rita et Kay lors d’un « message de Noël de la reine » alternatif sur The Last Leg la semaine dernière – avec la star de la télévision du matin disant que le couple peut « se faire foutre » après leurs scandales.