Lorraine Kelly rejoint un chœur inspirant de femmes qui ont toutes découvert le cancer du sein après avoir regardé son émission sur ITV

LORRAINE Kelly entreprendra son changement de carrière le plus excitant à ce jour – le tout au profit d’une très bonne cause.

La présentatrice de télévision lance la cinquième campagne annuelle Change + Check de son émission matinale avec quelque chose qui sort complètement de sa zone de confort.

Lorraine/ITV

Lorraine Kelly enregistre un single pour sa campagne caritative contre le cancer[/caption] Lorraine/ITV

Il soutiendra la cinquième année de la campagne Change + Check[/caption]

Légende de la télé pour le petit-déjeuner, Lorraine va maintenant voir si elle a ce qu’il faut en studio d’enregistrement alors qu’elle fait équipe avec 20 femmes soutenues par la campagne pour sortir leur propre single.

La campagne Change + Check a été créée pour sensibiliser aux signes et symptômes du cancer du sein.

La productrice de l’émission lorraine, Helen Addis, a contribué à la création de la campagne après sa propre lutte contre cette terrible maladie.

Pour ce grand nouveau déménagement, Lorraine sera rejointe par 20 femmes qui ont découvert qu’elles étaient atteintes d’un cancer du sein en conséquence directe de l’admirable campagne Change + Check.

Intitulé Golden, les dames espèrent atteindre le sommet des charts, Lorraine plaisantant même en disant qu’elle a les yeux rivés sur un numéro un de Noël.

Le morceau choral a été enregistré plus tôt cette année à Londres avec Lorraine lançant la campagne dans son émission ITV.

Tous les bénéfices nets des téléchargements du single « Golden » seront reversés à une association caritative contre le cancer du sein. Avenir Rêves.

S’exprimant sur la toute nouvelle campagne pour 2023, Lorraine a déclaré : « Je suis très fière d’Helen et de la merveilleuse équipe qui a rendu la campagne si réussie.

« La campagne a vraiment fait une différence et sauvé des vies. Je suis également extrêmement redevable aux incroyables membres de la chorale qui ont été confrontés au cancer du sein – qui ressemblent à des anges forts et impertinents.

À ce jour, la campagne a aidé plus de 66 femmes à détecter et donc à traiter leur cancer du sein.

Au cours de ses cinq années de soutien aux femmes, de nombreuses stars se sont prononcées pour soutenir l’importance de la campagne, notamment Madonna, Emma Bunton et Kelly Osbourne.

Lorraine a ajouté sur l’importance de la campagne : « La campagne vise à apprendre à connaître votre corps et ce qui est normal pour vous.

« Remarquer les changements et vous faire examiner vous donne une chance d’obtenir un diagnostic précoce et rappelez-vous qu’il n’y a probablement pas de quoi s’inquiéter, mais vous aurez l’esprit tranquille. »

Regardez Lorraine en semaine à partir de 9h sur ITV1 et ITVX. Pour pré-enregistrer le single et pour plus d’informations sur Change + Check, veuillez visiter :https://www.itv.com/lorraine

Qu’est-ce que le cancer du sein et comment se propage-t-il ? Le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu au Royaume-Uni – avec une femme diagnostiquée toutes les dix minutes. Même si la plupart des femmes peuvent être atteintes d’un cancer du sein, celui-ci est plus fréquent chez les femmes de plus de 50 ans. Selon Cancer Research UK, le cancer du sein prend naissance dans le tissu mammaire. Le cancer du sein se développe lorsque des cellules anormales du sein commencent à croître et à se diviser de manière incontrôlée et finissent par former une excroissance. La plupart des cancers du sein invasifs se trouvent dans le quadrant supéro-externe du sein. S’il n’est pas diagnostiqué et traité, il peut se déplacer via la lymphe ou les vaisseaux sanguins vers d’autres parties du corps. Chaque année au Royaume-Uni, on compte environ 55 200 nouveaux cas de cancer du sein. Cela équivaut à environ 150 nouveaux cas par jour. Il représente également 15 pour cent de tous les nouveaux cas de cancer chaque année. Si le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, 98 pour cent des personnes survivront à la maladie pendant cinq ans ou plus. Si le diagnostic est effectué au stade le plus récent, seulement 26 pour cent des personnes survivent cinq ans ou plus. Quels sont les quatre stades du cancer du sein ? Première étape: Le cancer est petit et touche uniquement le tissu mammaire, mais il peut également être détecté dans les ganglions lymphatiques proches du sein. Deuxième étape : Le cancer se situe soit dans le sein, soit dans les ganglions lymphatiques voisins, soit dans les deux. Troisième étape : Le cancer s’est propagé du sein aux ganglions lymphatiques ou à la peau du sein ou à la paroi thoracique. Quatrième étape : Le cancer s’est propagé à d’autres parties du corps. Quels sont les signes ? Une grosseur au sein ou à l’aisselle

Changements dans le positionnement du mamelon

Mamelons qui fuient chez les femmes qui n’ont pas eu d’enfants

Changements cutanés

Lorraine/ITV

Lorraine sera rejointe par 20 femmes directement touchées par la campagne[/caption] Lorraine/ITV

Tous les bénéfices nets seront reversés à l’association caritative contre le cancer du sein Future Dreams.[/caption] Lorraine/ITV

Le single s’intitule Golden[/caption]