Lorraine Kelly, Mel C et Clare Balding rejoignent la gamme de Celebrity Gogglebox

CELEBRITY Gogglebox a annoncé que sa toute nouvelle équipe de stars passionnées par les canapés s’apprête à regarder la dernière télé.

Lorraine Kelly, Clara Amfo de Strictly, Clare Balding, Spice Girl Mel C, Micah Richards et Jamie Carragher sont tous prêts à faire leurs débuts dans la série bien-aimée Channel 4.

Rex

Clare Balding sera rejointe par sa femme[/caption]

Lorraine, qui a confirmé son apparition lors de l’édition de lundi de son émission matinale, sera rejointe par sa fille Rosie.

Clara sera jumelée avec son frère Andy, et Clare parlera à la télévision avec sa femme Alice Arnold.

Micah et Jamie rattraperont leur retard ensemble, tandis que Mel C passera du temps de qualité avec son frère Paul.

Getty

Clara Amfo sera rejointe par son frère[/caption]

Canal 4

Denise et son partenaire Eddie reviennent sur le canapé[/caption]

Les nouveaux noms rejoignent une foule de stars de retour tout au long de la série de huit épisodes, notamment Denise Van Outen et son partenaire Eddie, Mo Gilligan et Babatunde Aléshé, Shaun Ryder et Bez et le duo père / fils de Happy Mondays, Martin et Roman Kemp.

Eamonn Holmes et Ruth Langsford offriront également leur contribution, les anciennes stars de Corrie Sunetra Sarker et Georgia Taylor faisant également une apparition.

Le line-up bondé est complété par Chris Eubank Sr et son fils, et Iain Stirling et la présentatrice Laura Whitmore.





L’annonce intervient juste après que les Goggleboxers réguliers aient révélé qu’ils se levaient jusqu’en septembre, après l’épisode final de vendredi dernier.

Afin de garder Covid en sécurité, des stars comme Jenny ont dû emménager avec sa meilleure amie Lee pendant trois mois afin de pouvoir filmer en toute sécurité.





Mais l’équipe est sortie avec un fracas réconfortant – accueillant les retraités Mary et Marina après avoir passé un an sans antenne.

Celebrity Gogglebox commence le vendredi 4 juin à 21h sur Channel 4.