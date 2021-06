Lorraine Kelly est trop terrifiée pour recevoir du Botox ou une intervention chirurgicale pour des craintes de «dépendance» – comme les stars de la réalité qui «se ressemblent»

MALGRÉ des décennies de levées précoces pour animer la télévision du petit-déjeuner, Lorraine Kelly reste comme frais comme toujours.

La femme de 61 ans a l’habitude de se lever à des heures folles pour animer sa propre émission quotidienne sur ITV, qu’il s’agisse de faire griller des politiciens ou de découvrir les dernières tendances de la mode.

Rex

Lorraine Kelly est dans le métier depuis plus de 35 ans[/caption]

Mais dans une interview exclusive avec The Sun, Lorraine dit qu’elle n’a jamais été tentée de passer sous le couteau ou même d’essayer de pincer et de rentrer ses 35 ans à la télévision.

Au lieu de cela, elle attribue son look sans âge à de bons gènes – et se démaquille tous les soirs.

En fait, voir des opérations bâclées lors de la présentation de «Lorraine» l’a rendue trop terrifiée pour avoir recours au Botox ou à la chirurgie plastique.

Elle plaisante sur le fait qu’il y aurait une chance de devenir accro comme des stars de la réalité qui « se ressemblent toutes » après les charges.

PA : Association de presse

Lorraine au visage frais a à peine changé au cours des décennies où elle est passée à la télévision[/caption]

@nikkiintimes

La star de télé-réalité Chloe Ferry est célèbre pour ses chirurgies plastiques[/caption]

Instagram

Charlotte Crosby a aussi été sous le couteau[/caption]

« Je n’ai jamais rien fait, j’ai trop peur, admet Lorraine.

«Je pense que c’est parce qu’au fil des ans, nous avons eu tellement d’éléments dans la série qui ont mal tourné et que malheureusement les gens ont fini par ressembler à quelqu’un de Star Trek ou comme s’ils étaient pris dans une soufflerie.

« Je ne veux vraiment pas faire ça.

« De plus, je pense toujours que c’est comme si vous achetiez un nouveau tapis dans votre maison et que vous vous disiez » oh mon dieu, les meubles ont l’air vieux, et j’ai probablement besoin de nouveau papier peint…

Joanna Bailey – Le Soleil

Lorraine n’a jamais fait de travaux[/caption]

« J’ai l’impression que tu te ferais soigner les yeux et ensuite tu penseras ‘oh je vais chercher mon nez, mon menton… »

« Où t’arrêtes-tu ? Ensuite, tout le monde se ressemble.

«Je vois toutes ces filles sur Instagram dans les émissions de téléréalité et elles se ressemblent toutes. Je me dis ‘tu es belle, ne touche pas à ton beau et magnifique visage !’ Vous ne voulez pas ressembler à tout le monde, c’est fou.

L’ex-chroniqueur de The Sun Lorraine admet qu’il ne dort souvent pas assez et qu’il consomme trop d’alcool – en particulier pendant le confinement.

Mais à côté de ses astuces beauté clés, elle insiste pour avoir une vision positive de la vie qui peut aider le processus de vieillissement.

« Ma petite maman a 80 ans mais elle a l’air d’au moins deux décennies de moins », a déclaré Lorraine.

«Je ne dors pas assez, je me couche beaucoup trop tard et je bois trop et j’ai trop à manger – surtout pendant la pandémie – nous en sommes tous coupables.

« Je ne prends pas soin de moi autant que je le pourrais, mais j’essaie. Une chose que je fais est de m’assurer d’enlever tout mon maquillage tous les soirs.

Getty

Lorraine avec sa fille Rosie[/caption]

«Et depuis que je suis petite, j’ai toujours mis beaucoup de crème hydratante. Vous n’avez pas à dépenser une fortune, il suffit de la mettre sur votre corps.

« Cela sonne un peu « Mary Poppins », mais le simple fait d’essayer de voir le meilleur des choses aide.

« Et aussi d’être curieux d’en savoir plus et d’être ouvert aux nouvelles idées.

« Se tenir au courant, tout cela aide aussi. Tout est à voir avec votre attitude.

«Je me sens encore environ 12! Je me demande encore ce que je ferai quand je serai grand.

Depuis qu’elle a rejoint GMTV en 1993, Lorraine célèbre maintenant sa présence parmi les présentateurs de jour d’ITV qui ont plus de 50 ans, dont Susanna Reid et Kate Garraway.

Mais voir des femmes plus âgées à la télé était-il la norme à ses débuts en 1983 ?

Polycopié

ITV

Sa collègue d’ITV Susanna Reid[/caption]

« Pas dans un million d’années », dit Lorraine, qui soutient Booking.comcampagne #RivalsReUnited pour l’Euro.

« Cela ne serait pas arrivé lorsque j’ai rejoint l’industrie pour la première fois.

« C’est pourquoi il est si important que les femmes occupent des postes de pouvoir.

« Si vous regardez la journée, notre patronne Emma et notre énorme patronne Caroline sont toutes les deux des femmes.

Getty

Les championnes de 61 ans femmes[/caption]

«Plus vous avez de femmes au pouvoir, plus cela devient généralement diversifié.

« Bien sûr, vous n’allez pas faire dire aux gens » oh elle a 21 ans, elle va devoir y aller « .

«Je pense que le temps où un vieil homme disait à une toute petite femme quoi faire est révolu.

« Pour être juste, il y a 35 ans, personne ne m’a jamais dit » perdez du poids, ou ressemblez à ça… «

Rex

Le présentateur croit qu’une attitude positive aide le processus de vieillissement[/caption]





« Je n’ai pas été embauché pour mon apparence, c’était pour le travail que j’avais fait dans les journaux locaux et pour mon ascension.

« Il s’agit d’être racontable. Je suis comme tout le monde. C’est vraiment important.

« Les gens pour qui et avec qui je travaille sont en général des femmes. Vous ne comprenez plus cela – un homme d’âge moyen qui veut quelqu’un à qui il peut avoir envie de la façon dont vous auriez pu l’avoir il y a 35 ans. Et merci le seigneur… »