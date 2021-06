LORRAINE Kelly dit que le mari de Kate Garraway mettra « beaucoup de temps » à se remettre en louant la « force remarquable » de la présentatrice.

Hier, The Sun a révélé que les collègues d’ITV de Kate étaient terrifiés par la bataille contre le coronavirus de Derek Draper.

Rex

Lorraine Kelly a soutenu Kate Garraway dans les coulisses[/caption]

« Kate a été extraordinaire », a déclaré Lorraine dans une interview exclusive.

« Je la connais depuis des années, je l’aime énormément, c’est une fille fantastique.

« Je n’ai jamais vu une telle force de caractère, c’est absolument remarquable.

«Cela a vraiment fait comprendre à tout le monde chez ITV, parce que c’est arrivé à quelqu’un de si proche de nous et c’est tellement catastrophique.

Rex

L’Ecossais a salué la « force remarquable » de Kate[/caption]

ITV

Derek Draper a passé un an à l’hôpital après avoir attrapé un coronavirus[/caption]

«Mais vous savez ce qu’il est de retour à la maison et nous espérons tous et prions pour lui qu’il se rétablisse.

«Ça va être très, très longtemps, mais il reçoit le meilleur des soins et de l’amour dans cette maison. C’est vraiment inspirant.

« Malgré ce qu’elle a traversé et continue de traverser, elle vient au travail et est une professionnelle totale et s’en sort. »

Kate accueille Good Morning Britain le vendredi aux côtés de son ami Ben Shephard.

ITV

L’ancien conseiller politique face à une longue reprise[/caption]

Elle est souvent obligée de griller des politiciens directement responsables de la protection du pays contre le coronavirus.

Lorraine dit que Kate ne laissera pas son expérience personnelle obscurcir son jugement, mais utilise plutôt ses «connaissances médico-légales» de Covid-19 pour poser les bonnes questions.

« Lorsqu’elle s’adresse à des politiciens ou à des experts, elle y parvient maintenant avec une telle expertise », a déclaré Lorraine.

«Elle connaît cette horrible maladie dégoûtante par cœur, malheureusement, si bien.

itv

Malgré la tragédie de sa famille, Kate a continué à travailler[/caption]

«Elle est la professionnelle ultime et le fait avec des connaissances médico-légales et de la gentillesse.

« Cela ne descend pas dans une bataille. Elle le fait très calmement et avec détermination, et avec toutes ces connaissances dont elle dispose, détruit fondamentalement leur argument.

Instagram

Susanna Reid a été un « rock » pour son amie proche Kate[/caption]

Rex

Elle a soutenu sa collègue Kate[/caption]

Derek Draper a passé plus d’un an à l’hôpital, devenant le patient coronavirus le plus ancien de Grande-Bretagne, avant de rentrer chez lui en avril après s’être réveillé de son coma.

Alors que Kate a enduré une attente désespérée pour son rétablissement, elle a également dû jongler avec la vie de mère célibataire pour travailler chez GMB et Smooth Radio.

Lorraine a également raconté comment l’animatrice de l’émission de petit-déjeuner Susanna Reid a été un « rock » pour Kate tout au long.

Rex

Lorraine avec sa collègue d’ITV Kate[/caption]

Caractéristiques de Rex

Piers Morgan, Susanna et Ben Shephard ont tous été là pour Kate[/caption]





Expliquant comment elle et les amis et collègues les plus proches de Kate la soutiennent, Lorraine a ajouté: «Nous voyons chaque semaine, nous vérifions toujours comment vont les choses – SMS et appel.

« Elle a un système de soutien incroyable autour d’elle. Elle a tous ses amis très proches autour d’elle, puis ses collègues qui sont derrière elle.

« Piers a été brillant, Ben a été incroyable. Susanna a été un rock absolu. J’espère que cela l’a aidée.