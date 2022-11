Lorraine Kelly dans l’hystérie après que la téléspectatrice ait fait une remarque TRÈS grossière à propos de son accueil de Queens for the Night

La star de la télévision Lorraine Kelly est devenue hystérique après qu’un fan ait fait une remarque très grossière à son sujet.

Présentant la toute nouvelle émission de talents, la favorite de la télévision, Lorraine, 62 ans, a séduit les fans après être sortie dans une robe à paillettes rouge éblouissante hier soir.

TVI

Lorraine Kelly est restée hystérique après qu’une remarque grossière a été faite à son sujet[/caption]

TVI

La star était toujours aussi glamour lorsqu’elle a présenté Queens for the Night[/caption]

L’émission ITV voit des célébrités canaliser leurs drag queens intérieures dans une compétition pas comme les autres.

La présentatrice écossaise a montré sa peau radieuse avec un maquillage subtil et un glamour suintant avec un brushing frais.

Mais un utilisateur de Twitter a semblé jeter de l’ombre sur la star, en écrivant: “L’hôte de Queens for the Night est très peu convaincant en tant que femme.”

En savoir plus sur Lorraine Kelly REINE KELLY Les fans de Queens For the Night restent bouche bée devant le nouveau look de l’animatrice Lorraine Kelly Reine Kelly Lorraine Kelly révèle comment elle garde l’étincelle dans le mariage avec son mari Steve

Lorraine a choisi de voir un côté amusant du commentaire et a répondu avec une série d’emojis au visage riant.

Entrer dans l’acte, Lorraine a rejoint un groupe d’acteurs de dragsters professionnels pour son entrée remarquée dans l’émission.

Dans son élément, l’animatrice de l’émission de chat avait l’air incroyable alors qu’elle était élevée au-dessus de leurs têtes.

Malgré la remarque de l’utilisateur des médias sociaux, d’autres ont félicité la star pour son look glamour lors de sa présentation.

« Wow Lorraine a l’air bien pour son âge ! #QueensForTheNight », a écrit une personne.v

Un autre a posté: “Lorraine a l’air magnifique ce soir et tellement plus jeune. #QueensForTheNight”

Un troisième a déclaré: «Lorraine Kelly a l’air si différente, elle a l’air super et cette robe! #QueensForTheNight.





Lorraine a été rejointe par le jury composé de Spice Girl et de l’icône de la pop Melanie C, du comédien de stand-up Rob Beckett, de la célèbre artiste Drag Courtney Act et de la star de Bad Education et de West End hit Everybody’s Talking About Jamie, Layton Williams.

Le favori de Coronation Street, Simon Gregson, a relevé le défi d’être une drag queen pour la nuit.

Il a subi la métamorphose ultime du drag qui est à des kilomètres de ce à quoi il est habitué sur les pavés.

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de drag queen il pensait être, Gregson a répondu: «Je pense que je serai une drag queen plus grande que nature, très bruyante. Je pense que cela me correspond assez bien.

Rex