Lorraine Kelly brise le silence lors de la sortie de Holly Willoughby This Morning au milieu d’une menace présumée de complot d’enlèvement

LORRAINE Kelly s’est ouverte après que Holly Willoughby ait quitté de manière sensationnelle This Morning.

Lorraine, la préférée de la télé, avait l’air sombre alors qu’elle s’adressait au dernier drame diffusé lors de la matinée phare d’ITV. montrer.

L’animatrice écossaise a ouvert son émission de discussion éponyme en évoquant l’annonce explosive de Holly.

Lorraine a déclaré : « Commençons par une histoire proche de maisonle nouvelles que notre Holly a arrêté This Morning après 14 ans – je n’avais pas réalisé que c’était aussi long que ça.

« C’est vraiment triste mais compréhensible dans les circonstances, c’est juste dommage.

« [My producer] Hélène Addis et moi étions à l’émission mardi dernier et nous parlions de la chorale Change + Check.

«Holly était tellement détendue et heureuse. L’endroit tout entier avait l’impression que les choses revenaient à la normale, puis sortaient du bleuça arrive.

« Cette chose horrible et affreuse à laquelle elle doit faire face.

« Dancing on Ice arrive dans le nouvelle année, il y aura plein de projets, bien sûr. C’est juste dommage.

S’adressant directement à la caméra, le canapé reine a conclu : « Holly, nous te souhaitons le meilleur, à toi et à ton famille.

« Je sais que cela a dû être une décision terriblement difficile – parce qu’elle aime la série, elle aime la série. »

