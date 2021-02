Lorraine Kelly a avoué qu’elle souffrait du syndrome de l’imposteur alors qu’elle était une star à part entière.

Le syndrome de l’imposteur est celui où un individu doute de ses compétences, de ses talents ou de ses réalisations en raison d’une peur intériorisée.

Son charme naturel et sa personnalité terre-à-terre ont consolidé le statut de Lorraine comme l’une des meilleures stars de la télévision de jour.

Prouvant qu’elle est humaine, Lorraine a admis qu’elle souffrait elle-même du syndrome de l’imposteur «tout le temps» au cours de sa carrière de radiodiffuseur de haut niveau.

Dans la conversation, la présentatrice écossaise, 61 ans, est revenue sur ses racines «très ouvrières».







(Image: lorrainekellysmith / Instagram)



Elle a dit OK! magazine: « Tout le temps, je viens d’un milieu très ouvrier. Je me souviens d’être assis dans un hôtel et d’avoir parlé à Oprah Winfrey en pensant: » Sérieusement?! C’est juste insensé. « Je pense que ce qui est beau quand je fais ça depuis si longtemps, c’est que les gens me parlent comme s’ils me connaissaient.

«C’est drôle parce que quand mon mari et moi allons au restaurant, quand on peut sortir, les gens viennent me parler.

« Et il disait: » Comment les connaissons-nous? « Et je dis: » Nous ne le savons pas, c’est juste quelqu’un qui regarde l’émission « . C’est charmant que les gens vous traitent comme quelqu’un qu’ils connaissent. »







(Image: lorrainekellysmith / Instagram)



Elle anime son émission de télévision éponyme depuis 11 ans depuis son lancement en 2010.

Pendant la période de Noël, Lorraine a assumé des fonctions d’hébergement temporaire pour The Last Leg tandis que l’hôte principal Adam Hills était en Australie.

Son expérience de diffusion au fil des ans couvre Good Morning Britain, This Morning, Daybreak et bien d’autres.







(Image: @ lorrainekellysmith / Instagram)



Cela vient après que Lorraine ait partagé une mise à jour sur sa famille au milieu de la pandémie de Covid-19 ces dernières semaines.

La présentatrice de télévision de jour a partagé son soulagement alors que son père, qui aura 80 ans en février et souffre d’une maladie cardiaque, a reçu le vaccin contre le coronavirus.

Elle espère maintenant que sa mère Anne, qui aura 80 ans en septembre, recevra le vaccin dans les semaines à venir.

Elle a dit bonjour! magazine: « La bonne nouvelle pour ma famille cette semaine est que mon père, qui a quatre-vingts ans le mois prochain, souffre d’une maladie cardiaque et présente un risque très élevé, a reçu le vaccin.

« Je n’ai jamais été aussi soulagé ou excité à l’idée qu’il aille voir les médecins. Il m’a dit que tout le processus était rapide, facile, indolore, et que cela nous a certainement pris un poids réel.

« Ma mère Anne, qui est aussi en forme qu’un violon, aura quatre-vingts ans en septembre et nous espérons qu’elle recevra son coup dans les prochaines semaines. »