Une orque SOLITAIRE a été filmée nageant seule en captivité – à peine capable de se déplacer dans une petite piscine.

La vidéo dévastatrice partagée sur les réseaux sociaux est devenue virale 20 ans après la mort du partenaire de l’orque au cœur brisé.

Une vidéo virale montrant une orque vivant seule dans un petit étang a suscité l’indignation en ligne. Crédit : Jam Press Vid/@walrus_whisperer

Kshamenk vit seul dans un aquarium en Argentine depuis la mort de son partenaire il y a 20 ans. Crédit : Jam Press Vid/@walrus_whisperer

Un aquarium appelé Mundo Marino en Argentine a été critiqué par le public et les défenseurs des animaux pour son traitement cruel envers ce bel animal.

Le militant et cofondateur d’UrgentSeas, Phil Demers, s’est rendu au parc et a filmé l’orque de 35 ans nommée Kshamenk.

Demers s’est rendu à l’attraction pour faire connaître « l’orque la plus solitaire du monde » qui est gardée en captivité dans le parc depuis 1992.

La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, où elle a été vue près d’un million de fois, laissant les téléspectateurs horrifiés.

Le clip bouleversant montre Kshamenk dans une petite piscine ronde, à peine assez grande pour y entrer.

Il flotte au milieu de l’eau, presque sans vie alors qu’un dauphin nage autour de lui.

Un autre dauphin peut également être aperçu dans une piscine verte et trouble à côté, ce qui a encore plus inquiété les spectateurs.

Le message était sous-titré : « Kshamenk, une orque captive de 35 ans, est observée languissant dans des conditions décrépites et de plus en plus mauvaises.

« Il est coincé dans ce tank depuis sa capture dans la nature en 1992.

« Si Kshamenk n’est pas rapidement secouru, il mourra lui aussi de manière tragique et insensée.

« Nous devons nous battre pour Kshamenk !

Au début des années 90, l’animal a été capturé dans l’océan pour pouvoir vivre avec une deuxième orque appelée Belen en Argentine.

Le couple s’est entendu jusqu’à la mort de Belen en 2000 après des problèmes lors de l’accouchement.

Cela a laissé Kshamenk vivre avec seulement deux dauphins près de lui, car aucune autre orque n’a jamais été laissée entrer.

Selon certaines informations, son sperme aurait été vendu à plusieurs reprises à SeaWorld pour féconder d’autres orques.

La publication Instagram compte plus de 13 135 likes et 1 300 commentaires de personnes choquées et consternées.

L’un d’eux a déclaré : « C’est horrible. Aucun animal ne devrait vivre ainsi.

Comme l’a commenté un autre : « Imaginez être enfermé dans une pièce blanche capitonnée pendant 50 ans depuis que vous êtes bébé.

“Pas d’éducation. C’est une prison. Isolement. »

D’autres articles ont qualifié le traitement de « si horrible », car il ne peut même pas se déplacer, tandis que certains l’ont qualifié de « si triste et déchirant ».

Un dernier homme a lancé un appel à l’aide passionné au nom de Kshamenk mais de toutes les orques piégées en captivité.

L’homme connu sous le nom de Mickey a déclaré : « Immoral au plus haut degré. #FreeKshamenk et GLOBAL INTERDIT déjà ces foutus parcs.

“Il y a littéralement des milliers et des milliers d’autres choses à faire que de dépenser l’argent des billets dans ces trous infernaux.”

Beaucoup étaient d’accord avec Mickey et qualifiaient cela de « torture totale ».

Une femme a déclaré : « Ces animaux sont censés vivre dans l’océan, pas dans ce foutu réservoir. »

Les inquiétudes concernant la santé et le bien-être de l’animal ont été énormes au cours de la dernière décennie, car Kshamenk a été filmé se déplaçant lentement autour de sa petite piscine et perdant du poids.

PETA a même commenté la situation sur son site Internet l’année dernière.

Demers a parlé davantage après la diffusion de la vidéo pour assurer aux fans des merveilleuses créatures que quelque chose est en train d’être fait.

Il a ajouté : « Une campagne visant à interdire sa captivité actuelle prend de l’ampleur en Argentine par des militants locaux, donc sensibiliser et partager son histoire soutient certainement leurs efforts.

« Cela me brise le cœur de voir les conditions dans lesquelles se trouve Kshamenk.

“Il a besoin d’être secouru.”

Mundo Marino a été contacté pour commentaires.

Les réseaux sociaux ont également été agacés par l’état des autres piscines voisines qui abritent des dauphins parce qu’elles sont vertes et troubles. Crédit : Jam Press Vid/@walrus_whisperer