L’orque de SeaWorld meurt d’une infection après avoir été “détenu dans un petit réservoir où il a été victime d’intimidation par d’autres baleines” pendant 20 ans

Une orque SEAWORLD est morte d’une infection après avoir été prétendument détenue dans un petit réservoir où elle a été victime d’intimidation par d’autres baleines pendant 20 ans.

Tragic Nakai est décédé jeudi soir malgré les meilleurs efforts des vétérinaires et des spécialistes de la santé du parc de San Diego.

Nakai est malheureusement décédé à SeaWorld San Diego après avoir combattu une infection Crédit : AP

L’orque a été horriblement blessée dans le parc en 2012 après une bagarre présumée avec un autre épaulard Crédit : Ingrid N. Visser, Ph.D.

Un visiteur de SeaWorld a filmé une bagarre récente entre deux des créatures majestueuses de l’attraction marine de Californie

L’épaulard de 20 ans est né en captivité à SeaWorld en septembre 2001 et a été le premier de son espèce à être conçu par insémination artificielle.

SeaWorld San Diego a annoncé vendredi que Nakai était décédé entouré de soignants qui avaient travaillé en étroite collaboration avec lui au cours des deux dernières décennies.

Ils ont dit : “Tous les efforts ont été faits pour sauver [Nakai’s] la vie.

“Les vétérinaires et les spécialistes de la santé avaient activement traité une infection, mais des efforts thérapeutiques et diagnostiques agressifs ont échoué.

“On se souviendra de lui comme d’un apprenant curieux et rapide, apprenant souvent des comportements simplement en observant les autres baleines dans son groupe.”

Son aptitude a fait de lui le candidat idéal pour les études sur l’audition afin d’aider les scientifiques à mieux comprendre l’impact sur les orques du bruit des navires et d’autres activités humaines.

Mais les militants des droits des animaux ont critiqué le parc pour avoir passé sous silence les années de “tourments” de Nakai confinés dans un minuscule réservoir.

À la suite de la mort de l’orque, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a annoncé avoir obtenu des images d’une “attaque violente” entre orques dans le parc.

Ils affirment qu’un visiteur inquiet de SeaWorld leur a envoyé une vidéo de la bagarre qui a entraîné “une blessure grave à au moins un des animaux”.

On ne sait pas si Nakai a été impliqué dans l’incident.

Le clip choquant montre deux orques s’affrontant dans l’eau tandis qu’un jeune horrifié peut être entendu dire: “Comment est-il encore en vie? Je pensais qu’ils s’étreignaient, pas se battre.”

PETA a déclaré que l’invité avait décrit comment ils avaient vu “du sang imbibant l’eau” de l’animal prétendument blessé.

Ils ont également affirmé avoir vu “des marques de morsures et des blessures fraîches sur tout le côté de la baleine”.

Tracy Reiman, vice-présidente exécutive de PETA, a déclaré: “En deux jours, une orque est morte et une autre a été attaquée par d’autres orques frustrées et étroitement confinées, le laissant avec une blessure grave – et de jeunes enfants comme témoins du carnage.”

Les images ont alimenté les affirmations selon lesquelles les épaulards étaient gardés dans des réservoirs exigus avec des mammifères marins “incompatibles”.

PETA a également fait référence à un incident similaire en 2012, lorsque Nakai s’est retrouvé avec un énorme morceau de chair manquant de sa mâchoire après une performance avec deux autres baleines.

‘ALTERCATION’ ENTRE ORCAS

Mais SeaWorld a insisté sur le fait que la blessure avait été causée par l’entrée de l’épaulard “en contact avec une partie de la piscine”.

Cependant, le Dr Ingrid N. Visser, fondatrice et scientifique principale de l’Orca Research Trust, a remarqué “des marques de perforation qui correspondent à l’espacement des dents d’orque” sur Nakai.

Il a dit que c’était une indication claire qu'”une altercation entre les orques était impliquée”.

Un porte-parole de SeaWorld a déclaré au Los Angeles Times que la dernière vidéo était “trompeuse et mal interprétée”.

Ils ont également fait référence à deux articles scientifiques récents, arguant que le clip montrait “des comportements communs d’orques présentés à la fois par les populations sauvages et par les soins humains dans le cadre d’interactions sociales naturelles”.

Mais PETA a déposé une nouvelle plainte auprès du département américain de l’Agriculture (USDA), appelant l’agence à lancer une nouvelle enquête sur les conditions “stressantes” dans lesquelles les animaux sont confinés à SeaWorld.

Ils affirment que le parc marin a violé la loi sur la protection des animaux, malgré des avertissements dans le passé.

Avec la mort de Nakai, il reste maintenant huit épaulards à SeaWorld, âgés de 9 à 57 ans.

L’entreprise a annoncé qu’elle mettait fin à son programme d’élevage en mars 2016, après des années de militants qui se sont opposés à eux.

Le Sun a contacté SeaWorld pour un commentaire.

L’épaulard de 20 ans aurait été victime d’intimidation par d’autres orques à SeaWorld Crédit : Ingrid N. Visser, Ph.D.