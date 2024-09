Lorne Michaels souhaite que cette star hollywoodienne soit l’hôte de Saturday Night Live

« Saturday Night Live » existe depuis un demi-siècle. La vénérable émission de sketchs a traversé de nombreuses époques et âges, mais a toujours offert une tribune grand public aux subversifs, représentant ainsi quelque chose de vraiment unique. À l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, son influence et sa pertinence ne sont peut-être plus tout à fait ce qu’elles étaient, mais l’émission n’a jamais eu de mal à attirer les plus grands et les meilleurs talents en matière d’animateurs, ce qui témoigne de sa position de grande institution américaine.

La saison 50, par exemple, devrait compter sur des présentateurs tels que Jean Smart et Michael Keaton, et verra sans aucun doute un nombre impressionnant de célébrités, d’amis de la série et d’anciens membres du casting venir célébrer cette étape importante. Mais il semble que quelques baleines blanches aient encore échappé aux producteurs.

Avant la 50e saison de l’émission, les scénaristes et animateurs de Weekend Update, Michael Che et Colin Jost, ont parlé à Le Hollywood ReporterIls ont été rejoints par le légendaire impresario Lorne Michaels, le trio révélant une multitude de détails en coulisses sur l’émission de sketchs de longue date, y compris les célébrités qu’ils voulaient accueillir depuis des décennies.