Lorne Michaels et Michael Che dévoilent les animateurs de rêve de « SNL »

Samedi soir en direct a pu se targuer d’avoir pu compter sur une incroyable équipe d’hôtes au cours de ses 49 saisons – mais il y a encore quelques légendaires résistants que l’équipe créative aimerait pouvoir aligner.

SNL Le patron Lorne Michaels et le scénariste et membre de la distribution Michael Che ont révélé leurs hôtes célèbres « baleines blanches » — c’est-à-dire les stars qu’ils souhaiteraient que l’émission puisse recruter comme hôtes — dans un entretien avec Le Hollywood Reporter.

Michaels a déclaré qu’une star de cinéma légendaire devenue réalisatrice hésitait à accueillir SNL au cours de ses premières saisons et n’a jamais cédé malgré le fait qu’il soit resté dans l’industrie du divertissement pendant toute sa durée. « Nous avons fait de gros efforts pour Clint [Eastwood] »En particulier dans les années 70″, a-t-il déclaré. « Les stars de cinéma de l’époque ne faisaient pas de télévision. Parfois, elles le faisaient avec nous, mais il y avait un risque réel d’être humilié devant des millions de personnes, et nous ne payons rien, donc il fallait le faire parce qu’on était partant. »

Michaels a concédé que l’histoire de l’animateur de l’émission est si vaste qu’il ne peut finalement pas se plaindre d’en avoir manqué un ou deux : « En fin de compte, presque tout le monde a [come on]donc il n’y a personne là-bas où je me dis : « Oh, si cette personne le faisait, ma vie serait complète. »

Che a exprimé un sentiment similaire, car bon nombre de ses hôtes de rêve ont fini par se produire dans l’émission pendant son mandat. « J’ai eu la chance d’avoir eu beaucoup de baleines blanches qui sont passées par là. [Adam] Sandler, [Eddie] Murphy, [Dave] « Chappelle », a-t-il déclaré. Sandler a joué dans l’émission de 1991 à 1995, mais n’est revenu en tant qu’animateur qu’en 2019. Murphy a joué dans l’émission de 1980 à 1984 et a été l’animateur deux fois dans les années 80, mais n’est pas non plus revenu en tant qu’animateur avant 2019. Après une pause dans la comédie en direct, Chappelle a fait ses débuts en tant qu’animateur dans l’épisode qui a immédiatement suivi l’élection présidentielle de 2016, et est revenu en tant qu’animateur deux fois de plus en 2020 et 2022.

Che rêve d’un autre artiste emblématique qui fera son apparition SNL « Ma baleine blanche à ce stade serait Denzel Washington », a-t-il déclaré. « Il est en quelque sorte notre Brando, et ce serait incroyable de le voir être ridicule et drôle. »

Même si on a l’impression que tous les artistes sous le soleil ont animé SNL Au cours du dernier demi-siècle, de nombreuses stars de premier plan n’ont jamais participé à l’émission, notamment Tom Cruise, Julia Roberts, Will Smith, Meryl Streep, Sandra Bullock, Harrison Ford, Angelina Jolie, Keanu Reeves, Viola Davis, Holly Hunter, Al Pacino, Kevin Costner et Michelle Pfeiffer. De nombreuses personnalités de premier plan ont également fait de brèves apparitions dans l’émission, sans jamais y avoir réellement animé l’émission, notamment Arnold Schwarzenegger, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio et Morgan Freeman.

SNL lance sa 50e saison le 28 septembre avec pour première fois l’animatrice Jean Smart et pour la première fois l’invitée musicale Jelly Roll.