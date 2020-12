La société de vêtements de sport Lorna Jane est poursuivie en justice pour avoir affirmé que ses leggings pourraient empêcher la propagation du COVID-19.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation a déposé lundi la procédure devant la Cour fédérale.

L’action en justice est intervenue après que la Therapeutic Goods Association a condamné la société à une amende de 40000 $ après avoir prétendument réclamé ses vêtements de sport «protégés contre les virus et les germes» en juillet.

La gamme « Vêtements de sport anti-virus » a été lancée en juillet 2020 et pulvérisée avec « LJ Shield », qui, selon la société, fournissait une protection contre le COVID-19.

Des publicités dans les magasins et des expressions en ligne telles que: «Cure for the Spread of COVID-19? Lorna Jane pense ainsi »et« Avec Lorna Jane Shield sur nos vêtements, cela signifiait que nous éliminions complètement la possibilité de propager des virus mortels ».

Les allégations ont été retirées des promotions à la mi-juillet, mais certaines étiquettes de vêtements incluaient toujours l’avantage supposé du produit.

« Il est particulièrement préoccupant que des affirmations prétendument trompeuses selon lesquelles LJ Shield Activewear de Lorna Jane pourrait éliminer la propagation du COVID-19 ont été faites à un moment où il y avait peur d’une deuxième vague émergeant en Australie, en particulier à Victoria, et tous les Australiens étaient préoccupés par être exposé au virus », a déclaré la commissaire de l’ACCC, Sarah Court.

L’ACCC a également allégué que la société avait affirmé qu’il y avait des preuves scientifiques à l’appui de ces allégations alors qu’il n’y en avait pas.

Il sera également allégué que la fondatrice et directrice – Lorna Jane Clarkson – a fait des déclarations trompeuses dans un communiqué de presse et sur les réseaux sociaux.

L’ACCC sollicite des déclarations, des pénalités, des injonctions, des avis correctifs et une ordonnance pour mettre en œuvre un programme de conformité.

Un porte-parole de Lorna Jane a nié qu’ils essayaient de profiter de l’environnement de peur lorsqu’ils ont été condamnés à une amende par la Therapeutic Goods Association en juillet.

« Nous avons commencé à travailler sur cette technologie au début de l’année lorsque nous l’avons nommée … nous ne voulions induire personne en erreur », a déclaré la porte-parole à Daily Mail Australia.

