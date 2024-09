L’origine de Terry Bogard vient en fait du premier Street Fighter, et non de Fatal Fury

Même si ce n’était pas tout à fait le même loup sauvage que nous avions appris à connaître et à aimer























Après avoir été annoncé pour la première fois il y a trois mois, Terry Bogard est enfin presque là en tant que premier personnage invité de Street Fighter 6 et de la série en général.











Mais Terry fait aussi techniquement partie de l'équipe de Street Fighter depuis le tout début.



















Le Hungry Wolf tel que nous le connaissons a fait ses débuts dans Fatal Fury: King of Fighters en 1991 chez SNK, même si ce n’est pas vraiment l’histoire complète de la naissance de cette icône du jeu de combat.





Il y a deux développeurs en particulier qui ont joué un rôle important dans la création des deux jeux de combat : Takashi Nishiyama et Hiroshi Matsumoto.





Nishiyama a été le directeur du premier Street Fighter tandis que Matsumoto a travaillé comme planificateur pour le jeu qui allait préparer le terrain pour ce que deviendraient les jeux de combat 1v1.





C’est là que l’idée de Terry est née, mais le duo a quitté Capcom pour rejoindre les forces de SNK avant de pouvoir avoir une chance de le développer pour Street Fighter 2.





Nishiyama et Matsumoto ont tous deux été présentés parmi d’autres développeurs, concepteurs et artistes dans une interview spéciale pour le livre SF25 : The Art of Street Fighter il y a dix ans pour aider à célébrer le grand anniversaire.





C’est ici qu’ils ont eu des choses intéressantes à dire sur Terry, Street Fighter et Fatal Fury.





« Vous vous souvenez de la démo de Street Fighter ? On y voit un homme blanc avec une veste en cuir, mais il n’apparaît pas dans le jeu », a déclaré Matsumoto. « Le protagoniste devait être un combattant de karaté en kimono, donc je voulais mettre en scène ce type si j’avais la chance de créer quelque chose de nouveau. En d’autres termes, il est le précurseur de Terry. »















Bien que vous ne puissiez pas jouer avec lui, l’homme de l’intro originale de SF semble être la même personne que Joe, qui était l’un des adversaires PNJ que Ryu pouvait affronter sur son chemin vers Sagat.





Donc, dans un univers alternatif étrange, nous aurions pu nous retrouver avec Ryu et Joe comme visages de Street Fighter, peut-être si Nishiyama était resté pour Street Fighter 2 chez Capcom.





Ken était techniquement déjà établi dans le premier jeu également, cependant, les Shotos étant les mêmes en termes de gameplay, ce qui, selon le réalisateur, était au moins en partie dû à des délais et à des problèmes de capacité.





Il est intéressant de noter que Joe n’apparaîtra plus jamais vraiment dans la série, mais ses remplaçants et ceux de Mike dans l’intro de Street Fighter 2, Scott et Max, ont été inclus comme œufs de Pâques dans la bande-annonce de Terry pour SF6.





Un aspect sur lequel les développeurs voulaient également se concentrer pour Fatal Fury et qui n’était pas présent dans Street Fighter était de mettre davantage l’accent sur l’histoire, qui a ensuite été développée davantage dans Art of Fighting.





« Après avoir commencé à travailler chez SNK, j’ai voulu me lancer un défi en créant une histoire et un développement de personnages plus engageants sur le plan émotionnel, ce que nous n’avions pas pu faire dans Street Fighter », a déclaré Nishiyama. « C’est ainsi que Fatal Fury a été créé, mais au moment où nous l’avons sorti, Street Fighter 2 était déjà extrêmement populaire.





« Il n’y a eu qu’un écart de quelques mois entre les deux sorties, et nous n’avons pas eu le temps de développer quelque chose de nouveau après la sortie de SF2 dans les salles d’arcade. Ironiquement, bien que nous ayons déjà créé Street Fighter, nous avons été accusés à de nombreuses reprises de copier Capcom (rires). »





C’est drôle mais aussi un peu triste que les gars qui ont contribué à la création de Street Fighter soient accusés d’avoir copié Street Fighter 2, mais on ne pouvait pas vraiment y remédier à l’époque, car une grande partie de ces informations n’étaient pas partagées publiquement ou n’étaient pas prises en compte par les joueurs.





Mais maintenant, deux de leurs créations phares unissent enfin leurs forces une fois de plus, même si Nishiyama et Matsumoto ne semblent pas impliqués dans ce croisement.





Ils ont tous deux quitté SNK vers 2000 lorsque la société a fait faillite pour aider à créer Dimps, qui reviendrait pour aider Capcom à développer Street Fighter 4, Street Fighter x Tekken et Street Fighter 5.





Terry lui-même est prêt à faire un Power Dunk de South Town à Metro City en un peu plus d’une journée le 24 septembre.