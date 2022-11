L’originalité remplit les «sacs saisonniers» dans le dernier épisode du théâtre St. Charles – Shaw Local

ST. CHARLES – WT Productions poursuit la tradition de présenter six courtes pièces originales qui étudient Noël et les vacances d’hiver sous différents angles. Mis en scène à St. Charles, “Seasonal Bags” est la cinquième production mêlant comédie légère, comédie noire et drame.

Le spectacle actuel, comme ceux qui l’ont précédé, est écrit, produit et réalisé par Debbi Dennison de Streamwood et Carl Zeitler de Glen Ellyn. Les “sacs de saison” avec Mark Brewer (Mt. Prospect), Gail Cannata (Aurora), Dennison, Katelyn Lane (Chicago), Stephanie Turner O’Kelley (Lombard), Stephen Pickering (Fox River Grove), Kate Roberts (Lockport), Nikolai Sorokin ( Wheaton), Erick Sosa (River Grove) et Zeitler.

Troy et Roy font plaisir à Becky Johnson (Kate Roberts) dans “Sacs saisonniers” au STC Theatre. (Photo fournie par Debbi Dennison)

“Nos émissions” saisonnières “sont différentes de votre émission de vacances typique car, premièrement, notre matériel est entièrement original”, a déclaré Dennison dans un communiqué de presse. « Nous racontons des histoires que le public ne connaît pas et, par conséquent, il ne connaît pas non plus le résultat. Deuxièmement, nous croyons fermement que la période des fêtes n’est pas toujours une période heureuse de l’année pour tout le monde. Alors, on aime explorer toutes les émotions, les expériences et les personnages de la saison. Troisièmement, notre finale est un « mashup » des cinq pièces précédentes. Les cinq mondes entrent en collision dans une nouvelle histoire. Lorsque nous l’avons essayé la première année, nous ne savions pas qu’il finirait par devenir notre style de signature “saisonnier”.

“Sacs saisonniers” joue pour six représentations du 2 au 11 décembre. Les spectacles du vendredi et du samedi commencent à 20 h, avec les matinées du dimanche à 15 h. Toutes les représentations ont lieu au nouveau théâtre STC, le bâtiment qui abritait auparavant le théâtre Vero Voce, 3755 E. Main St. (Route 64), Suite 158, à St. Charles.

“Je suis ravi qu’un nouveau théâtre soit là-bas dans le monde. Je suis reconnaissant à Tara Frost du STC Theatre de s’être associé à nous pour poursuivre la tradition « saisonnière » », a déclaré Zeitler. “Le monde a besoin de plus de théâtre, pas de moins.”

WT Productions a été fondée par Dennison et Zeitler, et ils ont commencé les émissions “Seasonal” en 2017 avec “Seasonal Ties”.

“” Seasonal Bags “est différent des autres émissions de vacances dans le caractère unique et l’originalité de chaque histoire”, a déclaré Sosa, qui revient dans le casting. “Tous ont un thème de Noël ou de vacances, mais les personnages et les intrigues sont originaux, distincts et diffèrent de ce que vous voyez habituellement. Année après année, Carl et Debbi proposent quelque chose de nouveau, et ils ne répètent ni ne copient les années précédentes.

Eve (Gail Cannata, de gauche à droite) ne sait pas que Holiday Thief (Carl Zeitler) est après “Seasonal Bags” au STC Theater.

“Sacs de saison” se compose de “In Cahoots”, écrit et réalisé par Zeitler, qui décrit les efforts que les gens feront pour gagner un concours sur le thème de Noël. La deuxième pièce du spectacle est “The Last Noel”, écrite et mise en scène par Dennison. Il s’agit d’une femme anxieuse qui passe la veille de Noël sur un banc de parc significatif et rencontre un étranger qui lui est plus familier qu’elle ne le pense. Le premier acte se termine par “Misfit Camping”, écrit et réalisé par Dennison et Zeitler, et il montre ce qui se passe lorsque des cousins ​​​​se réunissent pour un voyage de camping annuel qui restera certainement dans l’histoire.

La seconde moitié du spectacle commence par “Rise and Shine”, écrit et réalisé par Zeitler. La pièce regarde deux frères et sœurs revivant les souvenirs de leur mère récemment décédée avec l’aide d’un visiteur inattendu pendant les vacances. La cinquième pièce est “The Bagged Wrapper”, écrite et mise en scène par Dennison. Celui-ci traite de deux célébrités locales qui dissimulent leur identité pour aller « sac à sac » dans un concours d’emballage sur l’émission la plus chaude de la télévision locale. La finale de la production est “Mixed Bag”, écrite et réalisée par Dennison et Zeitler. L’ensemble du casting apparaîtra alors que les intrigues et les personnages de toutes les autres pièces se connecteront les uns aux autres.

Alors que certains acteurs sont apparus dans plusieurs des émissions, il est tout aussi courant que de nouveaux acteurs rejoignent le mélange chaque année. Cette saison, trois acteurs du casting de 10 personnes sont nouveaux.

C’est toujours un signe énergisant de croissance si les groupes de théâtre incluent de nouvelles personnes, a déclaré Zeitler.

“‘Seasonal Bags’ est tellement amusant parce qu’il intègre tant de genres d’une manière que beaucoup d’autres émissions ne peuvent pas”, a déclaré Sorokin, un nouveau membre de la distribution. “Juste dans cette émission, j’ai des parties avec de la comédie, du drame et un peu d’horreur. De plus, la finale qui résume tout (jeu de mots) est si unique et m’a laissé reconsidérer l’ensemble du spectacle d’une manière que je n’avais jamais vue dans une pièce auparavant.

Dennison apprécie la nature collaborative de la série.

“Nous avons la chance d’avoir choisi beaucoup d’acteurs chevronnés qui n’ont pas peur de prendre des risques ou d’essayer des choses”, a-t-elle déclaré. « C’est tellement excitant de travailler avec un acteur qui arrive avec beaucoup d’idées pour son personnage. Parfois, ils apportent une idée à laquelle je n’avais jamais pensé, et cela fonctionne mieux que ce que j’avais imaginé à l’origine. Beaucoup de nos acteurs sont également réalisateurs eux-mêmes, ils sont donc excellents pour faire des suggestions de mouvement sur scène. Je n’aime pas traiter les acteurs comme des marionnettes, mais je préfère les considérer comme des collaborateurs.

Pickering est l’un de ces acteurs chevronnés, ayant joué et dirigé dans une variété de lieux de la région. Il apparaît dans sa troisième production “Seasonal”.

“J’aime vraiment travailler avec Carl et Debbi en tant que scénaristes et réalisateurs. Ils nous donnent un aperçu des personnages et des histoires que les acteurs ne comprennent pas lorsqu’ils travaillent sur certaines des pièces les plus “traditionnelles” que vous trouvez dans la saison. Cela m’aide vraiment à me concentrer sur les personnages que je développe », a-t-il déclaré.

Les billets coûtent 20 $. Les billets et des informations supplémentaires sur les spectacles sont disponibles sur wtproductions2.weebly.com. “Sacs de saison” convient aux publics PG-13 en raison de la langue et du contenu. Un parking gratuit est disponible au théâtre STC.

Dennison a réfléchi à ce qu’elle aime dans le processus annuel.

“J’adore donner une tournure aux histoires, thèmes ou personnages traditionnels des fêtes”, a-t-elle déclaré. “J’aime sortir des sentiers battus, tout en gardant l’émotion réelle. Et j’adore écrire le final. C’est ma chose “saisonnière” préférée à écrire parce que cela devient un jeu pour comprendre comment faire en sorte que ces cinq mondes se heurtent et aient un sens.