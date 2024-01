L’Orient rencontre l’Occident au Palais de Tokyo à Paris

Laissez à Giorgio Armani le soin d’avoir le plus grand nombre de stars au premier rang de son défilé couture cette saison, toutes là pour assister à une collection scintillante.

Voir le défilé Giorgio Armani Privé – Printemps-Été 2024 – Haute Couture – France – Paris – ©Launchmetrics/spotlight

Arrivée au Palais de Tokyo pour une collection couture printemps-été 2024, destinée aussi bien aux grands noms du cinéma et de la saison des récompenses aux Etats-Unis qu’aux clientes des épouses de milliardaires.

Une foule de plus de 1 000 fans et passionnés se pressait devant l’entrée de l’Institut d’art français alors que Gwyneth Paltrow, Glenn Close, Olga Kurylenko, Juliette Binoche et la légende du football Ronaldo étaient arrivés.

À l’intérieur, le défilé Armani Privé s’est déroulé sur un podium dans sa couleur signature – l’albâtre nacré, dans une collection qui s’inspirait autant de l’Orient que de l’Occident.

Mais la grande nouveauté a été la sélection de tissus de haute technologie inattendus – du métal liquide comme des sarouels en soie technique aux colonnes en organza technique qui semblaient sortir de « The Matrix ».

Ce qui est formidable chez Giorgio Armani, c’est que même à 89 ans, il reste ouvert aux différentes cultures et à l’idée d’explorer des mondes lointains. On ne peut s’empêcher de comparer son ouverture d’esprit au climat de fermeture de la politique italienne et au rejet des réfugiés par l’actuel gouvernement d’extrême droite.

Associer des vestes en dentelle légère comme une plume avec des couches de mousseline en cascade dans une jupe asymétrique. Cela aurait pu être le moment Belle Epoque-rencontre-Bali.

Il y avait partout une légèreté ludique – des hectares de dentelle finis avec de délicates broderies, ainsi que tout un tourbillon d’appliqués finement travaillés. Giorgio a également pris des risques avec son maquillage et sa coiffure, avec un eye-liner bleu Pacifique et des tourbillons de fines tresses ornant les cheveux et effleurant les épaules.

L’Occident embrasse l’Orient avec des déshabillés style kimono, des jupes amples, des robes sirène, des petits corsets et de longues vestes de potentats asiatiques. Et une palette Ko Samui-rencontres-Capri de tons aquatiques et précieux – coraux rose pâle, verts jade, bleus délavés et ors doux.

Souvent réalisé à partir du somptueux étalage de jacquards moirés de mémoire d’homme. En un mot, une couture contemporaine, idéale pour un tapis rouge, une soirée raffinée ou un dîner élégant.

Il n’est pas étonnant que le public de 600 personnes se soit levé à l’unisson – applaudissant, applaudissant et criant. Le Dernier Empereur de la Mode vient de frapper un nouveau coup de circuit.