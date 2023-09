Lorient 2-2 AS Monaco (17 septembre 2023) Analyse du match

L’AS Monaco a raté l’occasion de prendre quatre points d’avance en tête de la Ligue 1 après que Romain Faivre de Lorient ait égalisé tardivement pour sauver un match nul 2-2 dans un match qui a vu le défenseur Benjamin Mendy faire son retour au football professionnel dimanche.

Alors que Monaco était prêt à sceller les trois points, Isaak Touré s’est élevé au-dessus de sa défense dans la surface pour diriger le ballon vers Faivre, qui a repris de volée à la septième minute du temps additionnel.

Lorient, qui a perdu 3-0 chez le promu Le Havre avant la trêve internationale, a réalisé un début explosif lorsque Aiyegun Tosin a été mis au but et que l’attaquant nigérian a montré sa puissance et son rythme pour marquer en deux minutes.

Monaco a égalisé de manière scintillante 15 minutes plus tard avec un but d’équipe bien travaillé, un mouvement radical se terminant par Youssouf Fofana qui a envoyé le ballon à Aleksandr Golovin, qui a contrôlé le lob et a marqué.

Les visiteurs ont ensuite pris l’avantage en seconde période grâce au remplaçant Folarin Balogun. Le joueur de 22 ans, auteur de 21 buts en Ligue 1 pour Reims la saison dernière, a tiré au premier poteau pour inscrire son premier but monégasque devant Faivre. nivelé.

Mendy, qui a été acquitté de viol et de tentative de viol par un tribunal britannique en juillet, a succédé en tant que remplaçant à l’aile arrière pendant les 20 dernières minutes. Mendy, 29 ans, a joué pour la dernière fois pour Manchester City en août 2021 et a signé pour Lorient pour un contrat de deux ans.