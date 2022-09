LORI Vallow était une reine de beauté qui a participé au concours de Mme Texas avant d’être connue sous le nom de “maman CULT” accusée du meurtre de ses deux enfants.

Une vidéo de ses jours de reine de beauté montre Vallow – dont le nom de famille était Ryan à l’époque – se produisant et se pavanant lors du concours de 2004.

‘Cult mom’ Lori Vallow était autrefois une reine de beauté qui a participé au concours de Mme Texas en 2004

Vallow est accusé du meurtre de ses deux enfants Crédit : La Méga Agence

En plus d’être une reine de beauté, Vallow a également participé à Wheel of Fortune, où elle a remporté 17 500 $, a rapporté Crime Online.

La femme de 49 ans a été arrêtée en février 2020 à Hawaï après que ses deux enfants, Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 17 ans, aient disparu plus de cinq mois auparavant et elle a ignoré une ordonnance du tribunal de présenter les enfants aux autorités. .

Les enquêteurs feraient alors une découverte horrible le 9 juin 2020, peu de temps après avoir signifié un mandat de perquisition à Salem, dans l’Idaho, au domicile du nouveau mari de Lori Vallow, auteur apocalyptique et ancien fossoyeur Chad Daybell.

Dans l’arrière-cour de la propriété, la police a trouvé deux ensembles de restes humains enterrés dans des tombes peu profondes qui ont rapidement été confirmées comme appartenant à Tylee et JJ.

Dans la vidéo du concours, Vallow a exécuté une danse en ligne avec d’autres concurrents de Mme Texas au début du spectacle, vêtue d’une jupe courte et de bottes de cow-boy rouges.

À l’époque, elle s’appelait Lori Ryan, car elle était mariée à son troisième mari, Jason Ryan.

Dans le cadre de la partie maillot de bain de la compétition, Vallow portait un bikini bleu sarcelle et se pavanait sur scène en talons.

Lors de sa troisième apparition sur scène pour la partie robe de soirée, Vallow a souri et valsé autour de la scène avec sa main sur sa hanche, vêtue d’une robe de soirée blanche scintillante.

Le présentateur a déclaré que Vallow était marié à Jason, qui était le père de sa fille Tylee.

À l’époque, le couple était marié depuis trois ans et demi, a déclaré l’hôte.

Elle a également été décrite comme ayant deux enfants, âgés de huit et un ans.

La présentatrice a également déclaré que Vallow était récemment dans le jeu télévisé Wheel of Fortune, où elle a gagné plus de 17 000 $.

Sony Pictures Entertainment n’a pas immédiatement répondu à The Sun, mais a précédemment confirmé à Crime Online que Vallow était dans l’émission et avait gagné 17 500 $.

La société a refusé de fournir une vidéo ou des images de Vallow dans l’émission à Crime Online, citant l’enquête en cours.

L’ancienne reine de beauté et son cinquième mari, Chad Daybell – qu’elle a épousé quelques semaines seulement après la dernière fois que ses enfants ont été vus – sont membres présumés d’une « secte apocalyptique ».

Le clip refait surface vient alors que Vallow fait face à des accusations de meurtre

Joshua ‘JJ’ Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 17 ans, ont été vus pour la dernière fois en septembre 2019 Crédit : AP : Associated Press

Lori et son cinquième mari, Chad Daybell, sont des membres présumés d’un “culte apocalyptique” Crédit : La Méga Agence

Bien que ses enfants aient été vus pour la dernière fois en septembre 2019, ils n’ont été portés disparus qu’en novembre, après que la grand-mère de JJ a demandé à la police de faire un contrôle de bien-être sur les enfants.

La mère a eu cinq jours pour montrer ses enfants devant la police fin janvier et a été arrêtée à Hawaï sur mandat de l’Idaho après avoir omis de le faire.

Lors de sa première comparution devant le tribunal de Kaua’i, Vallow a souri en confirmant qu’elle comprenait les accusations et ses droits avant que le juge ne fixe sa caution à 5 millions de dollars.

Chad Daybell a été placé en garde à vue le jour même où les corps des enfants ont été retrouvés, et lui et Lori ont ensuite été inculpés par un grand jury pour un certain nombre d’accusations liées à la mort des enfants, y compris le meurtre au premier degré et le complot en vue de commettre un meurtre.

Le frère dévoué de Lori, Alex Cox, aurait également été impliqué dans leurs meurtres. Cependant, il a échappé aux accusations après sa mort subite en décembre 2019 de ce que l’on croyait être des “causes naturelles” provoquées par l’hypertension artérielle et des caillots sanguins coincés dans ses poumons.

La police a retrouvé les corps de JJ et Tylee en juin 2020 Crédit : Reportez-vous à la légende

Vallow et Daybell ont eu peu à dire sur le sort des enfants Crédit: East Idaho News

La première épouse de Daybell, Tammy Daybell, est décédée dans des circonstances mystérieuses Crédit : Reportez-vous à la légende

Dans une interview diffusée sur Bonjour l’Amérique jen 2020, Daybell avait peu à dire lorsqu’on l’interrogeait sur le bien-être des enfants et esquivait les questions sur leur sécurité.

Il a d’abord refusé de parler du tout, en disant: «Je ne peux tout simplement pas commenter. Je ne peux tout simplement pas commenter.

Daybell a déclaré plus tard à GMA qu’il était “juste reconnaissant pour tout soutien. Nous n’avons plus qu’à attendre que la procédure judiciaire aboutisse. »

“Je dois y aller. Pas de commentaire », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé à nouveau sur la sécurité des enfants.

Avant sa propre arrestation, Daybell a été aperçu en train de visiter la prison d’Hawaï, où Vallow était détenu sous caution de 5 millions de dollars.

D’autres personnes proches de Vallow et Daybell sont mortes dans des circonstances mystérieuses.

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

Envoyez-nous un e-mail à exclusive@the-sun.com ou appelez le 212 416 4552.