Lori Vallow : Qui est la « maman culte » jugée pour les meurtres de ses enfants ?

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Lori Vallow était autrefois considérée comme une mère adorée.

Maintenant, elle est jugée pour les meurtres de ses deux plus jeunes enfants et de l’ex-femme de son nouveau mari Chad Daybell dans une affaire effrayante avec un culte apocalyptique en son cœur.

La mère de trois enfants, âgée de 49 ans, est accusée des meurtres de sa fille Tylee Ryan, 16 ans, et de Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, qui ont disparu sans laisser de trace en septembre 2019.

Près d’un an plus tard, leurs corps ont été retrouvés enterrés sur le terrain de la propriété de M. Daybell dans l’Idaho.

Elle est également accusée du meurtre au premier degré de la première épouse de M. Daybell, Tammy Daybell, décédée subitement un mois après la disparition des enfants.

En plus des accusations de meurtre et de complot en vue de meurtre, elle est également accusée de grand vol et de fraude à l’assurance pour avoir demandé des prestations de sécurité sociale pour Tylee et JJ après leur décès.

Les procureurs disent qu’elle et M. Daybell ont conspiré avec son frère Alex Cox pour tuer les trois victimes dans le cadre de leurs croyances apocalyptiques – mais aussi pour qu’ils puissent percevoir l’argent de l’assurance-vie et les prestations de sécurité sociale et de survivant des enfants.

Au-delà de l’affaire du meurtre dans l’Idaho, Mme Vallow attend également son procès en Arizona pour complot en vue d’assassiner son quatrième mari, Charles Vallow.

Mais qui est vraiment Lori Vallow et comment est-elle arrivée ici ?

Mme Vallow a été tout, d’une reine de concours de beauté à une candidate à un jeu télévisé en passant par une coiffeuse – et maintenant une tueuse accusée.

Né en 1973 en Californie, l’homme de 49 ans a été marié cinq fois et a trois enfants.

C’était en 1992 lorsqu’elle a épousé son premier mari, l’amoureux du lycée Nelson Yanes.

Le mariage a été bref et – après leur divorce – elle a épousé son deuxième mari William Lagioia en 1995. Le couple a eu un fils, Colby Ryan, mais a également divorcé après environ un an de mariage.

Lori Vallow photographiée lors d’une comparution devant le tribunal en août 2022 (PA)

En 2001, Mme Vallow s’est mariée pour la troisième fois avec Joseph Ryan et le couple a eu une fille Tylee Ryan.

Pendant ce temps, elle a fait plusieurs apparitions à la télévision – notamment en tant que candidate au concours de beauté de Mme Texas où elle a parlé de l’importance d’être «une bonne maman».

« Être une bonne maman est très important pour moi », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était aussi une « bonne épouse et une bonne travailleuse ».

Dans une déclaration inquiétante, elle a ajouté: « Être toutes ces choses ensemble n’est pas facile … Je suis fondamentalement une bombe à retardement. »

Cette apparition en 2004 est survenue à peu près au même moment où elle est apparue dans le jeu télévisé « Wheel of Fortune » où elle a jailli à propos de son mari de l’époque, M. Ryan.

Des mois plus tard, ils ont divorcé.

Mme Vallow a ensuite rencontré et épousé Charles Vallow.

Le couple a ensuite adopté JJ, qui était le petit-fils biologique de la sœur de Vallow, et la famille a vécu avec Tylee pendant des années.

Ils ont déménagé à Hawaï pendant quelques années avant de s’installer en Arizona en 2017.

Joshua « JJ » Vallow et Tylee Ryan (PA)

Mais c’est à cette époque que Mme Vallow lisait les livres apocalyptiques de M. Daybell et des amis disent que son comportement a commencé à changer.

Ses croyances religieuses sont devenues de plus en plus extrêmes – et se sont éloignées de plus en plus de la théologie de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Après avoir suivi les enseignements de l’auteur du culte apocalyptique pendant un certain temps, le couple s’est finalement rencontré en personne en octobre 2018 lors d’une conférence religieuse dans l’Utah.

C’est à partir de là que leur prétendue histoire d’amour et leur spirale meurtrière se sont déroulées avec presque tous les proches du couple qui se sont retrouvés morts.

Dans le cadre de leurs croyances cultuelles, le couple aurait cru en un «système de notation de la lumière et de l’obscurité» pour la façon dont ils classaient les esprits des personnes qui les entouraient.

Au fil du temps, cela a évolué vers la croyance que certaines personnes – y compris les enfants – étaient des «zombies» et que la seule façon de se débarrasser des zombies était de détruire le corps humain.

À l’époque, les deux étaient toujours mariés – Mme Vallow à Charles et M. Daybell à Tammy.

Peu de temps après, Charles a demandé le divorce en invoquant les croyances cultuelles bizarres de sa femme et sa peur pour sa vie et celle de Tylee et JJ.

En juillet 2019, il a été abattu par le frère de Mme Vallow, Alex Cox, dans un complot qui aurait été organisé par les deux frères et sœurs.

Désormais agent libre, Mme Vallow a déménagé dans l’Idaho pour être avec M. Daybell et – en septembre – Tylee et JJ ont disparu. Tammy est ensuite décédée en octobre.

Et un mois plus tard, en novembre, Mme Vallow et M. Daybell se sont mariés sur une plage à Hawaï.

Pendant des mois, Mme Vallow a refusé de révéler où se trouvaient ses enfants pour affoler les membres de la famille et les autorités avant que leurs corps ne soient découverts en juin 2020.

Lori Vallow avec ses avocats dans un croquis de salle d’audience (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Le petit JJ était enveloppé dans du ruban adhésif et un sac en plastique. Alors que la fille unique de cet homme de 49 ans, Tylee, a été démembrée et brûlée, elle reste incapable de toute autopsie.

Lors des déclarations liminaires, les procureurs ont déclaré que Mme Vallow avait été poussée à tuer par une combinaison «d’argent, de pouvoir et de sexe».

La mère autrefois adorée aurait utilisé ses croyances apocalyptiques pour « justifier » les meurtres, affirmant qu’elle était en mission religieuse pour rassembler les 144 000 et que ses enfants, son mari et d’autres avaient été pris en charge par des « esprits sombres ».

Les procureurs pensent que Mme Vallow a conspiré avec son nouveau mari et son frère pour assassiner Tylee, JJ et Tammy, traçant une piste de mouvements financiers suspects avant et après chacun de leurs décès.

Au cours de son procès pour meurtre, Mme Vallow semble avoir tenté de montrer aux jurés un aperçu d’elle-même en tant que mère adorée qu’elle était autrefois censée être.

Lorsque son seul enfant survivant, Colby Ryan, a pris la parole, elle a été vue en train de dire « oh mon bébé ».

Et lorsque des détails graphiques et des photos des restes de JJ et Tylee ont été montrés au tribunal, elle s’est brièvement enfuie de la pièce.

Mais il appartiendra au jury de décider si oui ou non Mme Vallow est non seulement une mère, une reine de concours de beauté, une candidate à un jeu télévisé et une coiffeuse – mais aussi une tueuse en série.