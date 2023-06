Lori Milliron : la petite amie d’un dentiste qui a assassiné sa femme lors d’un safari en Afrique écope de 17 ans de prison

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

La petite amie d’un riche dentiste reconnu coupable du meurtre de sa femme lors d’un safari en Afrique a été condamnée vendredi à 17 ans de prison.

Elle a été reconnue coupable d’être complice du crime lors d’une audience au cours de laquelle des proches de la femme tuée lui ont dit qu’elle avait détruit leur famille.

Ana Rudolph, fille de la victime de 57 ans, Bianca Rudolph, a déclaré que Lori Milliron, 65 ans, avait « comploté pour éliminer » sa mère.

« Lori, vous avez pris mes parents », a déclaré Mme Rudolph directement à Milliron, mais « malgré tout ce que vous avez fait, vous ne prendrez jamais mon âme. C’est peut-être difficile à comprendre… parce que vous n’en avez pas ».

« Lori Milliron a encouragé Lawrence Rudolph à tuer sa femme pour elle. Elle lui a dit de divorcer de Bianca Rudolph. Lorsqu’il a dit qu’il ne pouvait pas se permettre de faire cela, Milliron a répondu en aidant Rudolph à se procurer du propofol – un anesthésique mortel qui pourrait être utilisé comme poison – avant de faire le voyage où il a fait ce qu’elle avait voulu : se débarrasser de Bianca, », ont plaidé les procureurs fédéraux dans leur requête.

Milliron a été reconnu coupable l’année dernière de parjure, d’avoir été complice d’un meurtre après coup et d’avoir fait obstruction à un grand jury dans une affaire qui a attiré l’attention nationale.

Elle a été inculpée aux côtés de Lawrence « Larry » Rudolph, un dentiste américain qui a été reconnu coupable l’année dernière d’avoir tué par balle sa femme lors d’un voyage de chasse en Zambie en 2016. Sa condamnation, initialement prévue pour cette semaine, a été reportée.

John Dill, un avocat de Milliron, a déclaré que la peine de prison était plus longue que ce qui est généralement infligé pour de telles accusations, la qualifiant d ‘«excessive» et promettant de faire appel. M. Dill a fait valoir que les condamnations étaient simplement fondées sur les accusations de parjure de Milliron et ne l’impliquaient pas dans l’exécution du crime.

« Nous pensons que la peine est excessive et n’a aucun lien raisonnable avec les deux chefs de parjure devant le grand jury qui ont constitué la base des accusations d’entrave et de complicité après coup », a déclaré M. Dill à CNN. « Les réponses qu’elle a données devant le grand jury n’étaient pas fausses… Mme Milliron n’a pas été impliquée dans la mort de Bianca Rudolph et elle sympathise avec la famille en tant que victime de cette tragédie. »

Les avocats de la défense du dentiste de Pittsburgh Lawrence « Larry » Rudolph se rendent au palais de justice fédéral avec les enfants du dentiste pour la séance de l’après-midi du procès, le mercredi 13 juillet 2022, à Denver (PA)

Debout devant le juge vendredi, Milliron a insisté sur le fait qu’elle était innocente des crimes, mais a déclaré qu’elle était « sympathique » à la famille Rudolph.

Le juge William J Martínez a fait valoir que la longue peine était méritée parce que les preuves montraient que Milliron « encourageait » le crime. M. Martínez a ajouté que Milliron semblait « impénitent » en partie parce qu’il la jugeait émotionnellement insensible lorsqu’on lui montrait des images graphiques et écoutait des témoignages déchirants pendant le procès.

Après la mort de Bianca Rudolph en 2016, Lawrence Rudolph a affirmé que sa femme s’était accidentellement suicidée alors qu’elle faisait ses bagages pour quitter la Zambie pour les États-Unis. Plus tard, Rudolph a collecté des millions en paiements d’assurance décès accidentel. Après une enquête du FBI, cependant, les autorités ont accusé Rudolph en 2021 de son meurtre.

Il a été reconnu coupable de la mort de sa femme en août de l’année dernière.

Un jury de six hommes et autant de femmes a rendu le verdict pour Rudolph après un procès de trois semaines et une journée et demie de délibérations.

Rudolph, 67 ans, a été accusé de meurtre à l’étranger lors de la mort de Bianca Rudolph en Zambie en 2016 ainsi que de fraude postale pour avoir encaissé 4,8 millions de dollars en réclamations d’assurance-vie dans ce que les procureurs ont décrit comme un crime prémédité. Une partie de l’argent a été versée depuis le Colorado, il a donc été jugé par le tribunal fédéral de Denver.

Il encourt une peine maximale de prison à vie ou la peine de mort.

Rapports supplémentaires par les agences