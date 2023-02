Lori Loughlin fait une apparition sur le tapis rouge aux Movieguide Awards annuels – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Lori Loughlin, 58 ans, a souri pour les caméras lors de sa première apparition sur le tapis rouge depuis qu’elle a été impliquée dans le scandale des admissions à l’université qui a fait la une des journaux et qui a conduit à sa peine de deux mois de prison. L’actrice a assisté à la 30e édition des Movieguide Awards à Los Angeles, en Californie, vendredi, et portait un blazer rose soyeux sur un haut à col roulé et un pantalon assortis. Elle portait également des talons pointus rose foncé et portait une pochette rose tandis que ses cheveux étaient relevés avec des mèches lâches qui pendaient de chaque côté de son visage.

En plus de poser toute seule, Lori a pris le temps de poser avec son ancien Full house co-vedette Candace Cameron Bure, qui était également présent à l’événement. Candace avait fière allure dans une robe blanche sans manches et des talons noirs à plateforme avec des lanières. Elle avait les cheveux relevés dans un style similaire à ceux de Lori et accessoirisée avec un collier.

L’apparition de Lori à la cérémonie de remise des prix marque sa première participation à une cérémonie de remise de prix depuis le scandale et son séjour en prison, mais c’est techniquement sa deuxième participation à un événement général sur le tapis rouge. La beauté s’est présentée au DesignCare Gala 2022 au profit de la HollyRod Foundation en juin et a également posé pour les caméras. Son apparence a attiré beaucoup d’attention et a semblé prouver qu’elle était prête à revenir sous les projecteurs.

Lori s’est éloignée de ce projecteur en 2019, quand elle et son mari Mossimo Giannulli ont été arrêtés pour leur implication dans le scandale des admissions à l’université, organisé par Rick Chanteur. Le scandale impliquait l’utilisation de méthodes frauduleuses pour aider à obtenir des enfants de familles riches, y compris les filles de Lori et Mossimo, Bella Giannulli et Olivia Jade Giannulli, dans les meilleurs collèges américains. Après avoir plaidé coupable, Lori a purgé une peine de deux mois de prison et Mossimo a purgé cinq mois, fin 2020. Elle a également été condamnée à payer une amende de 150 000 $, à avoir deux ans de liberté surveillée et à effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général.

Bien que les filles de Lori aient toujours Instagram et d’autres médias sociaux, elle a supprimé sa propre page Instagram peu de temps après que le scandale soit devenu public. Elle est restée discrète sur la situation choquante, mais Olivia a continué Discussion de table rouge pour lui donner son avis sur l’expérience en décembre 2020. Elle a parlé de son «privilège» et de ce qu’elle a appris des erreurs commises.

